Sostituto Handanovic: ribaltone e firma UFFICIALE

L’Inter è ancora alla ricerca di un sostituto di Samir Handanovic: lo sloveno dovrebbe svincolarsi a fine stagione e ai nerazzurri serve un vice-Onana affidabile

Da tempo i dirigenti studiano diverse soluzioni. Piaceva Sommer, che poi è andato al Bayern. Piaciucchia Loris Karius, che si svincolerà dal Newcastle a fine stagione. E poi Marotta aveva messo gli occhi su un portiere turco in scadenza col Fenerbahçe.

I procuratori del turco lo hanno anche offerto all’Inter, aspettandosi una proposta. Non sappiamo se quell’offerta sia mai giunta all’attenzione dell’entourage del portiere del Fenerbahçe. Ma ormai è un fatto che non sarà lui il vice-Onana. Altay Bayindir, portiere anche della nazionale turca, ha rinnovato con la sua squadra: la notizia è ufficiale da poche ore.

Quindi non sarà lui il sostituto di Handanovic. La dirigenza nerazzurra si è mossa troppo tardi o ha offerto un ingaggio troppo basso. Deve perciò continuare la ricerca per trovare un portiere con il contratto in scadenza in estate, che sia pronto ad affiancare André Onana nella prossima stagione. Anche se non è detto che, alla fine, qualcosa possa cambiare per Samir Handanovic. Lo sloveno potrebbe anche abituarsi alla panchina e scegliere di rinnovare per almeno un altro anno. Intanto però fra lui e la dirigenza interista non c’è stato ancora alcun contatto per ragionare di un rinnovo.

Bayindir ha appena ventiquattro anni ma è già il capitano del club turco. Alto quasi due metri, si distingue per personalità e per reattività fra i pali. Deve crescere un po’ con le uscite, mentre ha già imparato a cavarsela con i piedi e a impostare. Il contratto del turco era in scadenza il 30 giugno 2023, e per questo motivo i dirigenti nerazzurri avevano preso informazioni su di lui, per studiarne il profilo.

Non sarà turco il sostituto di Handanovic: Bayindir rinnova

Con un nuovo contratto quadriennale il portiere della nazionale turca Altay Bayindir si legherà dunque a lungo termine al Fenerbahçe. E presso il complesso sportivo Şükrü Saracoğlu si è tenuta una cerimonia in pompa magna per la firma. Presente anche il presidente del club Ali Koç, il quale ha dichiarato: “Siamo arrivati ​​un po’ in ritardo a questo rinnovo, ma alla fine abbiamo firmato per un quadriennale che ci riempie di orgoglio. Il tempo dirà cosa accadrà nei prossimi quattro anni. C’è una cosa che so, Altay: tu sai giocare a calcio. Allora ti auguro buona fortuna, fratello Altay. Possa Dio spianare sempre la strada a te e alla nostra squadra“.

Il portiere, un po’ commosso, ha ringraziato il presidente e poi ha rivelato: “È un momento molto emozionante. Sono arrivato nel club nel 2019. I miei sentimenti erano diversi in quel momento. Ora sono un uomo più maturo, con sentimenti e pensieri diversi. Sono molto felice. Combatterò sul campo con questa grande squadra per altri quattro anni. E questa cosa mi riempie di entusiasmo“.

“Spero che i prossimi quattro anni saranno migliori, più divertenti, più felici e più sereni dei quattro anni che ho già passato qui. Ho collezionato esperienze buone e cattive, amare e dolci. Ma ora voglio solo vincere. E voglio farlo da capitano di questa squadra“.

Chi al posto dello sloveno? Tutti i nomi in ballo

A oggi il nome più forte come sostituto di Handanovic è quello di Neto, in scadenza con il Bournemouth. Piace a Marotta, che già lo conosce personalmente e poi non ha grosse pretese contrattuali. Poi c’è Karius, che volendo sposare la sua compagna Diletta Leotta, sarebbe felice di giocare (o scaldare la panchina) in Italia. Il vero sogno dell’Inter è però Ochoa in scadenza con la Salernitana. Il messicano ha mostrato di poter fare la differenza in Serie A e potrebbe essere una garanzia.

Guillermo Ochoa vorrebbe continuare in Italia, e ha già detto che gli farebbe piacere disputare la Champions. Su di lui c’è anche il Milan, che ha grande necessità di un vice Maignan. A Salerno, ovviamente, cercano di far innamorare il messicano dei colori granata per trattenerlo almeno un altro anno.

Occhio poi a Marcus Bettinelli, portiere di riserva del Chelsea. Pure lui si svincolerà a fine stagione. Inglese di origini italiane è stato convocato spesso dalla nazionale inglese under 21 e si è anche beccato una convocazione con la nazionale maggiore. Ha iniziato la sua carriera con il Fulham, si è fatto notare soprattutto nel Middlesbrough e poi è passato al Chelsea, dove però è entrato in campo una sola volta.