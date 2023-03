Valigia pronta: il triplo addio all’Inter è una certezza

Tre nerazzurri hanno completamente staccato la spina. L’addio a fine stagione è solo una questione di tempo. Dumfries e non solo sulla lista dei partenti

Al di là di quelle che sono state le ultime prestazioni offerte da Denzel Dumfries, più che insoddisfacenti aggiungeremmo, alla squadra di Simone Inzaghi sembrerebbe essere venuto meno qualche altro interprete nel corso degli ultimi mesi.

A onor del vero, infatti, l’olandese è solo uno di quei tanti nerazzurri che stanno mancando in termini di lucidità nell’ultimo periodo. A confermarlo ulteriormente, è stata proprio la rete siglata da Filip Kostic nella mezz’ora iniziale di gara, dove Dumfries è apparso in totale confusione in quel momento. L’ex laterale del Psv, per giunta in netto ritardo su quella chiusura che in fin dei conti non c’è mai stata e che invece ci sarebbe dovuta essere, si è piazzato quasi a difesa della porta nerazzurra ostruendo la visuale di Onana. Altro segnale che, quindi, certifica ancor di più il suo complicato momento di forma.

La stessa cosa, si può dire anche di Marcelo Brozovic: calciatore che, fino a qualche tempo fa, era considerato a dir poco imprescindibile per questa squadra e che invece, negli ultimi tempi, è sceso al ribasso nelle gerarchie di Simone Inzaghi. Anche e soprattutto a causa di tutta quella serie di infortuni ravvicinati, il croato è, infatti, dovuto restare ai box per un bel po’ di tempo, non lasciando alcun’altra soluzione al tecnico piacentino se non quella di fare affidamento su Calhanoglu in cabina di regia. Complice, inoltre, l’ottimo apporto fornito da Mkhitaryan negli ultimi mesi, l’ex Dinamo Zagabria si trova ora, di volta in volta, obbligato a dover contendersi una maglia da titolare con l’armeno.

Le sorprese non sono affatto finite qui, però. Il classe ’92 viaggia sempre più spedito verso l’addio a fine stagione: così come un altro suo compagno di squadra, quale Joaquin Correa. L’intera dirigenza dell’Inter si è a dir poco detta stufa del suo scarsissimo contributo offerto ai propri compagni di squadra, a cui si aggiungono inoltre tutti i suoi innumerevoli infortuni (ben 7 da quando è a Milano). A farla breve, insomma, Marotta e Ausilio hanno già escogitato un piano in mente per ognuno di loro: motivo per cui i loro addii sono, ora come ora, una banale questione di tempo.

Dumfries e non solo: l’Inter è pronta a ‘scaricare’ anche Correa e Brozovic: la strategia dei nerazzurri

In virtù di quell’attivo da 60 milioni di euro da dover far registrare entro – e non oltre – il prossimo 30 giugno, e di cui tutti noi siamo oramai a conoscenza, l’Inter conta di fare cassa grazie alle future cessioni di Dumfries e qualche altro componente della rosa di Inzaghi.

Quei circa 40 milioni di euro che Ausilio e soci puntano ad ottenere dalla partenza dell’olandese – al momento si parla di un futuro approdo in Premier per lui, dove piace già a Chelsea, United e Tottenham – non bastano minimamente per risanare momentaneamente il loro bilancio: motivo per cui i nerazzurri saranno obbligati a dover fare qualche altro sacrificio in vista della prossima estate. L’idea, per l’appunto, sarebbe quella di cedere anche Correa e Brozovic, apparsi entrambi mentalmente altrove nell’ultimo periodo.

Per quanto riguarda il centrocampo, infatti, le intenzioni da parte della dirigenza sono quelle di arrivare a mettere ‘nuovi muscoli’ in mediana. Per far sì che questo loro desiderio si avveri, si proverà a puntare su Franck Kessie: giocatore che, oltre ad aver deciso ‘Il Clasico’ nella serata di ieri, si è oramai ambientato perfettamente nella realtà di Barcellona e che potrebbe essere prossimo alla permanenza, complice anche quella possibilità che i ‘blaugrana’ si trovino ad avere il mercato chiuso nella prossima estate. Nel caso in cui lo scambio Kessie-Brozovic dovesse, dunque, sfumare…Si proverà a fare un tentativo per Yunus Musah del Valencia.

Discorso pressoché simile anche per Correa. Come accennato nelle righe precedenti, l’Inter farà di tutto pur di cederlo e, come suo potenziale erede, si proverà a mettere le mani su Marcus Thuram: attuale centravanti del Borussia M’Gladbach che è in scadenza e di cui si parla benissimo, da un po’ di tempo a dire il vero, dalle parti di ‘Viale della Liberazione’.