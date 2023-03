Clamoroso: ‘gelo’ col Presidente e possibili dimissioni

E così l’Inter-Porto potrebbe essere stata una partita fatale per l’allenatore. A sorpresa si parla di possibili dimissioni. Dell’eventuale terremoto in arrivo, in realtà, si erano avvertite avvisaglie, sotto forma di scricchiolii, già mesi fa

Una botta fatale, ma inaspettata solo per chi non ha mai analizzato la situazione nella sua particolare contingenza. Per Sergio Conceição, in Portogallo, si parla di possibili dimissioni prima della fine della stagione. Il tecnico lusitano potrebbe infatti lasciare il Porto già nelle prossime ore.

Ne sono convinti i giornalisti di Record, secondo cui l’allenatore, dopo l’eliminazione dalla Champions League agli ottavi contro l’Inter, avrebbe avuto pesanti scontri con la dirigenza. Il Porto è un club fortemente indebitato, che da anni va avanti attraverso pesanti sacrifici. Il secondo posto nel campionato portoghese e la cavalcata in Champions fino agli ottavi, per molti cronisti, valgono come mezzi miracoli, data la rosa di medio valore e i continui problemi strutturali del club. Conceição ha sempre accettato questa situazione, stringendo i denti. Eppure qualcosa è cambiato.

Le possibili dimissioni dell’allenatore nascono come conseguenza di un colloquio assai acceso con il presidente del club, Jorge Nuno Pinto da Costa. Secondo Record, Costa avrebbe comunicato all’allenatore che anche quest’anno, a fine stagione, bisognerà cedere tutti i pezzi pregiati, o quasi. Evanilson, Mehdi Taremi, Otávio, Galeno, Zaidu… Sono tutti in vendita.

Ok, avrebbe risposto Conceição. Ma chi prendiamo? E a tale quesito il presidente Costa avrebbe sollevato le spalle. Come a dire: e chi dobbiamo prendere? Qua non ci stanno i soldi per piangere… Da qui l’insanabile frattura.

Porto, è gelo fra Conceição e il presidente Costa: possibili dimissioni subito

Dopo l’eliminazione in Champions League negli ottavi di finale contro l’Inter, Sergio Conceição starebbe dunque seriamente valutando l’idea di lasciare la panchina del club durante la sosta delle Nazionali. Costa non sembra spaventato da questa situazione. Anzi, ultimamente ha ribadito anche alla stampa lusitana che la dirigenza ha già scelto di abbassare il tetto per gli investimenti sul mercato. E pazienza se la cosa infastidisce il signor Conceição.

L’ex Lazio e Inter, secondo Record, si sentirebbe a oggi parecchio affranto. Deluso e sconfortato. Si aspettava che forse, dopo una stagione così, qualcosa potesse cambiare. Che le buone prestazioni con lui in panchina potessero spingere la dirigenza a uno sforzo, quantomeno per preservare quanto di buono era stato costruito con il lavoro svolto dalla stagione 2017/18. E invece niente.

Sembra quasi scontato in Portogallo che Sergio Conceiçao potrebbe dire addio al Porto a fine stagione. E la notizia ha una sua immediata eco anche in Italia. Non è infatti un mistero che il tecnico lusitano interessi ad alcune squadre della Serie A. Ma occhio anche alla Germania, dove l’allenatore ha parecchi estimatori.

In queste stagioni, alla guida del suo Porto, Sergio Conceiçao ha oggettivamente fatto grandi cose. In pratica è riuscito a creare un ciclo fra mille problemi ambientali ed economici. In Europa ha sempre fatto bene. Ha speso tutto quello che aveva, mettendoci passione, impegno e molta applicazione.

Un futuro già scritto in Italia: il ritorno di Sergio in Serie A

Lasciare i Dragoes potrebbe essere in ogni caso un trauma. Di certo Conceiçao è un uomo ambizioso, e sapeva che prima o poi avrebbe dovuto lasciare il suo Porto per andare incontro a un’avventura più importante. La situazione poco distesa con la dirigenza e la proprietà lo porta però ad affrettare i tempi e far trapelare un’inquietudine finora mai espressa.

Lascerà dopo aver vinto tre volte il campionato in cinque stagione. Col porto ha vinto anche due Supercoppe e due Coppe del Portogallo. Uno così potrebbe far comodo in Serie A, un campionato che Conceiçao conosce bene, avendoci giocato per quasi tutta la durata della sua carriera da calciatore.

Sul Portoghese è da tempo acceso l’interesse dell’Inter. Le sue quotazioni sulla panchina interista sono leggermente calate proprio dopo la doppia sfida di Champions. Alla dirigenza e ai tifosi non è piaciuto troppo il comportamento dell’ex: Sergio si è dimostrato nervoso, poco elegante e soprattutto un po’ troppo livoroso. Ha cercato di trattenersi, senza mai arrivare a un attacco forte, ma ha comunque in più occasioni punzecchiato l’Inter. E cose del genere hanno il loro peso, almeno formale, quando si conclude un affare.

Sull’attuale allenatore del Porto potrebbero muoversi anche la Roma e il Milan. Soprattutto i rossoneri hanno seguito con grande attenzione il percorso professionale di Conceiçao. Maldini vorrebbe puntare proprio su una figura simile: un allenatore di spessore, giovane e già di spiccata personalità.