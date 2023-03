Triennale per Firmino, Inter messa all’angolo dall’ex

Il fantasista brasiliano, già accostato all’Inter, potrebbe sposare il progetto tecnico di un top club spagnolo alla ricerca di una figura simile sul mercato

Roberto Firmino non sarà più un calciatore del Liverpool dalla prossima estate. Il fantasista brasiliano, infatti, non ha raggiunto nessun accordo sul rinnovo di contratto con il club inglese di comune accordo per permettergli così di sposare un nuovo progetto tecnico alla base del suo futuro professionale.

Sebbene le voci di una permanenza in Premier League fossero insistenti perché resta pur sempre un grandissimo attaccante in grado di svoltare le partite in un campionato tanto ostico come quello inglese, il suo nome ha trovato maggiori spunti di riflessione soprattutto in Serie A e Liga spagnola. L’Inter è stata tra le primissime italiane a manifestare motivi d’interesse a seguito delle indiscrezioni sempre più insistenti sulle uscite di Romelu Lukaku – di rientro al Chelsea dopo il prestito stagionale – e di Joaquin Correa, uno dei flop mal riusciti della operatività di Giuseppe Marotta sul mercato. Anche Juventus, Roma e Milan però non disdegnerebbero uno con le sue qualità tecniche, vero raffinatore d’area. Ai nerazzurri starebbe stretto, del resto, tentare un colpo che non fosse a parametro zero come il suo per motivi che sfociano anche nel discorso economico, molto caro alla presidenza in mano a Steven Zhang.

Firmino pallino di Simeone: Atletico-Inter, via all’asta di mercato

La questione, tuttavia, sarebbe ben lontana dall’essere sbloccata perché le avances dell’Atletico Madrid sono ben superiori a quelle nerazzurre. Gli ultimi report spagnoli hanno rivalutato innanzitutto la permanenza di Diego Simeone come elemento chiave per raggiungere il cartellino di Firmino con maggiore libertà di manovra, rispetto a qualsiasi altro eventuale sostituto che ne avrebbe preso il posto in panchina.

In secondo luogo, nei piani dei ‘Colchoneros’ c’è la possibile cessione di Alvaro Morata che libererebbe non soltanto lo slot utile all’avanzata del collega brasiliano ma anche spazio salariale extra nel monte ingaggi. L’Atletico, così facendo, potrebbe offrigli un contratto triennale in linea con le richieste economiche lanciate dalla sua entourage intorno ai 10,5 milioni di euro stagionali. Per lui potrebbe quindi saltare fuori una vera e propria asta su cui, almeno per il momento, gli spagnoli sarebbero ben avvantaggiati. L’Inter del resto non può permettersi il lusso di puntare tutto su un solo giocatore in entrata, viste le altre numerose criticità da dover analizzare in corso d’opera per i reparti di centrocampo e difesa, fasce comprese.