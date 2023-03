Post Inzaghi, scatta l’ultimatum: fissato l’incontro col presidente

Un solo mese di tempo per riprendere le redini della squadra, poi il futuro della panchina nerazzurra sarà da (ri)scrivere: nuova suggestione in arrivo

La solida prova offerta dall’Inter nell’ottavo di finale di Champions League contro il Porto non distoglie l’attenzione mediatica sull’operato altalenante di Simone Inzaghi nel corso delle ultime settimane in campionato.

Ad aver di fatto rovinato le aspettative della dirigenza sono state le prestazioni contro Bologna, Spezia e Juventus; specchio di qualche difficoltà generale saltata fuori già ad inizio stagione quando le sconfitte erano all’ordine del giorno. Ora il computo totale in classifica sale a nove batoste, troppe per una società che punta a ridurre al minimo lo scarto con le big europee e primeggiare in Serie A. Non è ancora chiaro se fino alla fine l’Inter riuscirà a blindare la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea per club, ma per Steven Zhang non ci sono scusanti. Il mese di Aprile è stato fissato come limite ultimo entro il quale Inzaghi dovrà aver dato il proprio segnale di ripresa. In caso contrario le voci di un cambio in panchina potrebbero trovare appiglio immediato.

Inter, attesa la risposta di Juric: Inzaghi ha le settimane contate

Dei tanti nomi saltati fuori nelle ultime settimane, quello di Sergio Conceicao non avrebbe riscosso grandi consensi. Probabilmente il Porto confida nel fatto che il suo profilo possa ancora tornare utile e non lo lascerà partire a cuor leggero.

Intanto sono cresciute notevolmente le quotazioni di Thiago Motta, reduce dal premio di Miglior Manager del mese in Serie A e fresco da una serie abbastanza positiva di risultati con il Bologna tanto da aver sfiorato con la punta delle dita il sogno Europa. Di tutt’altro genere sono invece le chance di approdo dell’ex Antonio Conte: nonostante il suo addio al Tottenham, il tecnico salentino potrebbe fare appello di un anno sabbatico prima di riprendere la propria corsa sulla panchina di qualche grande realtà europea che possa promettergli soltanto un numero considerevole di vittorie stagionali. Quanto a Roberto De Zerbi, invece, il suo rapporto con il Brighton sembra piuttosto stabile e dunque è inverosimile che possa fare le valigie. Alquanto nuove sono invece le voci dell’arrivo di Ivan Juric, ancora sotto contratto con il Torino. L’allenatore croato piace, ma deve ancora fare i conti con la direzione sportiva di Urbano Cairo che avrebbe intensificato i contatti negli ultimi giorni per capire le sue intenzioni ad qui fino alla fine del prossimo mese. Anche da questo potrebbe quindi dipendere il destino di Inzaghi.

Inter, ecco Biasin: “Conte cerca una squadra in Italia”

A proposito della questione Conte, il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato la posizione del tecnico salentino nel corso della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay’.

“Credo che in questo momento lui stia bussando alla porta di tutti i club italiani, senza pensare ad una squadra nello specifico. La Juventus non credo che vorrà buttare via i 30 milioni di euro di contratto con Allegri, anche perché adesso la squadra segue le sue direttive. Inzaghi ha un altro anno di contratto con l’Inter e anche lì ci sarebbe da fare i conti con una decina di milioni. Forse la Roma potrà farci un pensiero, ma non saprei“, ha dichiarato Biasin.