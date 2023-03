Infezione virale e in cinque lasciano ritiro: Inter, cosa succede

Le assenze dell’Inter salgono ora a dodici, forfait dell’ultim’ora per Inzaghi. Un altro calciatore ha dovuto abbandonare Appiano per far meta da un’altra parte

Complice questo periodo di sosta per le Nazionali, la ripresa della Serie A è fissata al prossimo 1 aprile, giorno in cui l’Inter se la vedrà direttamente contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano alle ore 18 al ‘Meazza’.

Simone Inzaghi deve fare i conti con le situazioni di Bastoni, Gosens e Dimarco. Quanto ai primi due, infatti, viene molto difficile pensare che sia l’uno che l’altro possano figurare tra i convocati del tecnico piacentino in vista del prossimo impegno. Discorso molto simile per entrambi: in quanto non si conoscono ancora con esattezza gli eventuali tempi di recupero dei due calciatori. Diverso è, invece, per Dimarco, il quale farà di tutto pur di esserci contro la ‘Viola’.

Le sorprese non sono affatto finite qui, però, per Simone Inzaghi e l’Inter. Il totale dei nerazzurri assenti, impegnati rispettivamente con le proprie rappresentative in questa sosta per le Nazionali, ammontava precisamente ad undici. Complice, poi, un’infezione virale – non si tratta di Coronavirus, lo precisiamo – che ha, su per giù, messo praticamente a terra 1/5 della propria Nazionale, un altro interista ha momentaneamente abbandonato Appiano.

L’Olanda è decimata: in cinque lasciano il ritiro, Koeman chiama de Vrij al posto degli assenti

Così come accaduto con altri calciatori nel corso della scorsa settimana, l’Inter dovrà rinunciare anche a Stefan de Vrij in questi giorni a venire.

A causa dell’assenza, per ‘cause di forza maggiore’, che ha colpito i nazionali olandesi – quali: Gakpo, Botman, Veerman, Verbruggen e de Ligt – il CT dell’Olanda, Ronald Koeman, si è trovato costretto a quel punto a convocare altri calciatori al loro posto. Tra questi, oltre a Gravenberch e Scherpen – rispettivamente di proprietà del Bayern Monaco e del Vitesse – figura anche Stefan de Vrij. Inzaghi è, dunque, costretto a dover fare a meno anche del classe ’92 nei prossimi giorni in una difesa che diventa sempre più decimata.

Come vi preannunciavamo prima, infatti, sono già out per infortunio: Skriniar, Bastoni, Gosens e Dimarco (oltre allo squalificato D’Ambrosio che resterà ai box per due giornate dopo l’episodio che l’ha visto protagonista assieme a Paredes). Diventano dodici, perciò, gli assenti dell’Inter che restano attualmente impegnati con le proprie Nazionali. De Vrij sarà, dunque, di scena assieme all’Olanda nell’impegno di domani sera, in programma contro la Francia, ed in quello di lunedì 27 marzo contro il Gibilterra.