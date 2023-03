Sorpresa Inter: accordo UFFICIALE in Messico

Dal Messico arriva un nuovo accordo a sorpresa per l’Inter. Un accordo strategico, così lo descrive la società nerazzurra in una nota ufficiale apparsa sul sito fra i comunicati stampa. Ecco di cosa si tratta

L’Inter ha siglato un nuovo accordo con afizzionados, un canale del gruppo Televisa dedicato al mondo dello sport. In pratica, adizzionados diventerà il primo Regional Partner del club nerazzurro in Messico. E tale partnership permetterà all’Inter di consolidare la propria presenza nell’area latinoamericana, dove esiste già una fanbase abbastanza folta. Secondo le statistiche, la seconda più ampia a livello mondiale.

Con questo accordo, i tifosi interisti che risiedono in Messico potranno godere di accesso a contenuti ed esperienze esclusive. Video, reportage e interviste, tutto materiale centrato sul mondo nerazzurro. Il canale offrirà poi pacchetti esclusivi per far avvicinare il tifoso messicano all’Inter, offrendo la possibilità di volare a Milano e assistere dal vivo a una partita, o di procurarsi biglietti per il tour dello stadio e maglie autografate dai migliori giocatori.

Luca Danovaro, Chief Revenue Officer dell’Inter, si è detto molto soddisfatto per l’accordo: “Questa partnership ci permette di consolidare la nostra presenza in Latino America, territorio strategico per proseguire nello sviluppo del nostro brand nel continente americano. L’accordo ci permetterà inoltre di essere ancora più vicini alla nostra fanbase messicana, una delle più affezionate ai colori nerazzurri, e premia il nostro impegno per la trasformazione del nostro Club in una vera e propria media entertainment company, che crea contenuti anche per i grandi broadcaster internazionali“.

Accordo con afizzionados per l’Inter in Messico: di cosa si fratta

“Fin dall’inizio l’Inter ha mostrato interesse e affetto per il Messico e la sua gente“, ha rivelato poi Michel Beuer, General Sales Director di izzi e Sky. “Questa partnership rappresenta una collaborazione unica, che permetterà ai tifosi di essere coinvolti e di interagire in modo diretto con il club. Inoltre, questo accordo darà agli afizzionados messicani l’opportunità di vivere esperienze che ricorderanno per sempre e la possibilità di accedere a contenuti video esclusivi ogni settimana“.

La partnership si inserisce nel percorso più ampio di comunicazione e internazionalizzazione del marchio: L’Inter vuole conquistare tifosi in tutto il mondo, trasformandosi in Media Entertainment Company. L’idea è di Zhang, che da sempre preme affinché l’Inter crei dei contenuti per i grandi broadcaster internazionali.

Intanto, il presidente dell’Inter Steven Zhang è stato confermato nel CdA di Suning.com. Il nuovo mandato durerà tre anni. Lato debiti, è venuto poi fuori che Oaktree, oltre al prestito a Suning, sia anche tra i sottoscrittori del bond da 415 milioni di euro emesso lo scorso gennaio 2022.

Il giallo del merchandising dell’Inter sparito dal sito di Suning

Si discute poi parecchio di un fatto strano avvenuto in Cina. Da qualche giorno sul sito Suning.com è sparito tutto il merchandise ufficiale brandizzato FC Internazionale. In pratica, l’immenso sito di e-commerce ha eliminato progressivamente tutti i prodotti che avevano a che fare con l’Inter: erano migliaia.

E secondo alcuni analisti, tale segnale giunto dalla Cina potrebbe essere sintomo di qualcosa di grave. Suning rivendeva in Cina quasi in esclusiva tanti prodotti ufficiali dell’Inter: gadget, vestiti, poster, tazze da tè, c’era di tutto. La maggior parte dei prodotti era connessa al marchio Moncler. Ora resta un giubbino e poco altro.

Va detto che Suning.com da due anni ormai fa parte del gruppo Alibaba e ha un nuovo chairman, Huang Mingduan, proveniente sempre dalla società guidata da Jack Ma, uno che magari non sa neanche che cos’è l’Inter. Ciononostante Steven Zhang mantiene una carica importantissima all’interno del CdA della società di e-commerce. Che senso ha, dunque, che da un giorno all’altro si sia perso l’intero catalogo di prodotti a marchio Inter? Qualcuno parla già di exit strategy. In realtà non si sa ancora niente. Magari il sito è ristrutturazione, o stanno cambiando le archiviazioni. Altra possibilità concreta e comunque inquietante: il sito non funziona più e quindi Zhang ha deciso di vendere i prodotti dell’Inter su altre piattaforme.

Zhang non ha commentato la notizia. Ma non c’è da stupirsi. Il presidente parla solo in caso di vittore e di grandi acquisti. Per il resto è solito starsene in disparte. Di vendere, Steven, pare non avere alcuna intenzione. Questa è la verità.