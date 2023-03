Correa, l’Inter fa lo ‘scambio’: affare in Serie A

Con Correa sembra già tramontata in partenza l’idea di poter recuperare parte dell’investimento fatto nel 2021: si parla perciò di prestito o al massimo di uno scambio

La dirigenza nerazzurra proverà a inserirlo come contropartita negli affari in entrata, con squadre estere e italiane. C’è il Siviglia con cui si potrebbe arrangiare uno scambio Correa-Rafa Mir. Poi c’è il West Ham che potrebbe cedere il deludente Scamacca all’Inter per 10 milioni più il Tucu. Insomma, a qualcuno bisognerà smerciarlo…

Nei mesi scorsi anche l’Aston Villa aveva manifestato interesse per l’argentino. La squadra dei The Villans potrebbe anche tentare l’Inter proponendogli un ex: Coutinho. Un giocatore che, proprio come il Tucu, sembra essersi perso. Nel 2018, quando era al Barcellona, costava 150 milioni. Ora ne vale meno di 15, proprio come Correa. Joaquin sa di aver bisogno di cambiare aria. Cerca un ambiente stimolante, e la sua destinazione preferita potrebbe essere il Siviglia, squadra per cui ha dato forse il meglio in carriera dal 2016 al 2018.

Poi ci sono le squadre di A. L’Inter, se non dovesse riuscire a piazzare Correa in Liga o in Premier, sarebbe costretta a prestare il Tucu a qualche squadra di bassa o media classifica, sperando che l’attaccante possa ritrovarsi. L’idea sarebbe quella di proporlo al Bologna, in modo da poterlo inserire nell’affare che porta a Riccardo Orsolini. Da parte dell’Inter c’è infatti parecchio interesse nei confronti di questo mancino naturale. Il problema è che il ventiseienne di Ascoli non si adatterebbe bene al modulo inzaghiano: è un’ala pura, molto offensiva, non adattabile a laterale a tutta fascia né a seconda punta.

Ciononostante è apprezzato come giocatore tecnico e veloce, forte fisicamente e in grado di saltare l’uomo, che è proprio ciò che più manca all’Inter di questi anni. Il ragazzo costa 10-12 milioni e l’Inter sarebbe pronta a uno scambio alla pari con Correa (che sulla carta vale di più). Non sembra che però il Bologna sia interessato all’affare.

Ormai sembra che anche Inzaghi si sia deciso: Correa non può più giocare a Milano. Forse San Siro lo inibisce. Oppure gli ultimi continui infortuni lo hanno spezzato anche caratterialmente. Per il bene del ragazzo, è meglio trovarsi un’altra sistemazione. Al suo posto, uno come Orsolini, anche se adattato in un ruolo non suo, potrebbe fare molto meglio.

Orsini non ha ancora rinnovato con il Bologna (e la scadenza del contratto cade nel giugno del 2024), quindi i rossoblù non possono rischiare di perderlo a zero fra un anno. In questo senso potrebbero anche accettare la proposta interista, così da segnare una grande plusvalenza. Secondo la Gazzetta dello Sport c’è stato un sondaggio da parte dell’Inter… “Ma tutto a suo tempo“, si legge, “perché intanto un rinnovo che pareva in dirittura d’arrivo col Bologna, città e squadra che gli stanno a cuore, ora non pare così vicino“.

L’Inter potrebbe anche provare a incassare l’Aston Villa un dieci milioni per Correa, da girare poi al Bologna per Orsini. Tale soluzione sarebbe assai più gradita ai rossoblù. Sulla prospettiva Philippe Coutinho, invece, sembra impossibile che il brasiliano possa tornare all’Inter. Se il ragazzo non è più un elemento imprescindibile dell’Aston Villa è perché non sta da tempo giocando bene. Appare fuori forma e concentrato. E poi ha un ingaggio troppo, troppo alto.

Premier in agguato: occhi su Barella

Su Coutinho, poi, quest’inverno si era mosso il Corinthians, ma l’Aston Villa, in quell’occasione, ha negato ogni possibilità di trasferimento: forse i Villains credono ancora di poterlo recuperare. Dopotutto sono una squadra da media classifica ma dal grande potere economico: volendo possono permettersi anche di tenere uno come Coutinho in panchina. La speranza è quindi che possano essere così munifici e tolleranti anche nei confronti di Correa!

Dalla Premier, intanto, continuano le voci di un possibile assalto in estate da parte di Chelsea e Liverpool a Nicolò Barella. Entrambi i club vedono nel centrocampista dell’Inter la mezzala necessaria a dare sostanza e strappi al loro gioco. E per questo sui tabloid si legge di possibili offerte dai 60 milioni in su. L’Inter, anche se con l’acqua alla gola, non vuol vendere il sardo. Intanto, sempre riguardo Barella, cresce la preoccupazione per le sue condizioni dopo la botta subita durante la sfida al Maradona contro l’Inghilterra.

Ieri il centrocampista sardo dell’Inter è uscito dolorante dalla partita contro l’Inghilterra: lascerà il gruppo di Mancini e non parteciperà quindi alla trasferta di Malta. La situazione sarà valutata dai medici dell’Inter una volta tornato ad Appiano Gentile. A sensazione, non dovrebbe essere nulla di troppo grave.