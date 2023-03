“Osimhen con Lukaku”: cessione folle, valutazione Inter-Napoli

Il ‘suggerimento’ di mercato con i due centravanti di Napoli e Inter protagonisti, andando a colmare un vuoto enorme nell’attacco azzurro

Napoli e Inter hanno condiviso per diverse settimane il primo e il secondo posto nella classifica di Serie A, senza mai darsi realmente battaglia per merito della società partenopea di macinare punti con costanza e per qualche demerito da parte dei nerazzurri di aver perso altrettanti punti importanti per strada. I due percorsi finora paralleli, però, potrebbero finalmente incrociarsi sul mercato in un’operazione da brivido alla quale si potrebbe assistere soltanto la prossima estate.

Ebbene a lanciare questa vera ‘bomba’ di mercato è Aldo Serena, ex centravanti di Inter, Juventus, Torino e Milan, con un tweet sul proprio profilo social. “Se fossi De Laurentiis e non riuscissi a dire di no a offerte iperboliche (da 150 milioni di euro), chiederei a Spalletti se fosse disposto a sostituire Osimhen con Lukaku. Potrebbe finalmente rilanciarsi in un contesto rodato, sempre che l’Inter non fosse più interessata a trattenerlo ancora a Milano“, scrive. Ciò lascerebbe dunque intendere che il bomber nigeriano dovrebbe lasciare la Serie A verso le sponde della Premier League, unica lega al momento che possa promettere cifre simili d’acquisto, mentre ‘Big Rom’ dovrebbe rientrare al Chelsea soltanto in via transitoria prima di fare nuovamente i bagagli. Per quest’ultimo, comunque, si tratta di cifre al ribasso intorno ai 30 milioni di euro. Numeri lontanissimi dalle cifre di un paio di anni fa, quando l’Inter aveva di fatto venduto il centravanti alla migliore offerta possibile.

Calciomercato, Lukaku al Napoli post Osimhen? Ardua scelta

Per il Napoli, in ogni caso, si tratterebbe di un’operazione che ammetterebbe diversi svantaggi. Anzitutto, cedere un patrimonio come Osimhen garantirebbe un’enorme plusvalenza sul mercato ma lascerebbe un vuoto notevole in avanti. Questo gap potrebbe essere colmato da Lukaku, ma il calciatore non è ancora al massimo della sua condizione fisica.

Come se non bastasse, il belga chiede un ingaggio che De Laurentiis preferirebbe non prendere neppure in considerazione per quella che è la situazione salariale al momento. E sicuramente non si potrebbero mai valutare delle uscite per poter liberare quello spazio utile in funzione del solo centravanti nerazzurro. Troppo poche garanzie, troppi rischi. Finché ci sarà Osimhen, il Napoli andrà molto lontano.