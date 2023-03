Liverpool pronto a soffiarlo all’Inter: 50 milioni sul piatto

I ‘Reds’ sono pronti a mandare in frantumi i piani dei nerazzurri. Nel mirino un calciatore della A, affare stratosferico

Più trascorrono i giorni e più ci avviciniamo, man mano, alla prossima finestra di calciomercato estiva: dove, c’è da dirselo, l’Inter dovrà risolvere più di una semplice questione.

Ciò che urta, tutt’ora, gli animi di Marotta e Ausilio è in primis la faccenda Skriniar. Lo slovacco ha, come ormai risaputo del resto, siglato nello scorso finale di gennaio un pre-contratto assieme al Psg che sarà valido a partire dal prossimo luglio. I parigini ci avevano provato in tutti i modi meno di un anno fa. Fu nella scorsa estate, infatti, che Al-Khelaifi e i suoi arrivarono a riporre sul tavolo dell’Inter la modica cifra di 50 milioni di euro per aggiudicarsi il classe ’95, poi rifiutata dall’intera dirigenza nerazzurra.

Zanetti &co contavano, evidentemente, sul buon animo di Skriniar: il quale ha dimostrato, spesso e volentieri, in questi ultimi anni di tenerci particolarmente alla causa interista…Ma, per l’ennesima volta, ad aver avuto la meglio sono stati i soldi (e non solo, in questo caso). L’attuale numero 37 della ‘Beneamata’ andrà, infatti, a beneficiare di un contratto tra i 9 e i 10 milioni di euro netti a stagione avendo, per il resto, anche l’opportunità di competere al fianco di alcuni mostri sacri come: Messi, Mbappe e Neymar, giusto per citarne qualcuno.

Insomma, complici anche le situazioni riguardanti Acerbi e de Vrij e la loro età avanzata – per il primo dei due si punterà al rinnovo del prestito, mentre per il secondo, l’Inter resta ancora in attesa di conoscere il riscontro sul prolungamento di contratto – i nerazzurri hanno, ora come ora, l’obbligo di andare a caccia di nuovi rinforzi per la difesa. Nel recente passato, sono stati fatti i nomi di Scalvini, Smalling e Djalo – quest’ultimo reduce dall’aver riportato la rottura del crociato – ma anche quello di Schuurs: giocatore a cui, a quanto pare, l’intera dirigenza del ‘Biscione’ dovrà, inevitabilmente, dire addio.

Calciomercato Inter, nerazzurri mai stati in corsa per Schuurs: pronti 50 milioni dal Liverpool

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente da ‘Tuttosport’ nelle ultime ore, il Liverpool è pronto ad andare all’assalto di Perr Schuurs, attuale difensore centrale del Torino.

I ‘granata’ lo hanno rilevato nella scorsa estate dall’Ajax per ‘soli’ 13 milioni di euro, visto che ora ne vale, praticamente, il quadruplo. L’accordo con gli olandesi era stato trovato sulla base di 9,5 milioni di euro fissi, più altri 3,5 di bonus. A quanto pare però, viste le sue prestazioni offerta in questa sua prima esperienza trascorsa in Italia, Juric ed il suo staff tecnico dovranno ben presto dirgli addio.

Ad aver messo gli occhi su di lui era stata anzitempo l’Inter. I nerazzurri lo avevano adocchiato come potenziale erede di de Vrij ma, dopo aver raggiunto un valore attorno ai 30 milioni di euro nei mesi precedenti, Marotta e Ausilio lo avevano mollato a tutti gli effetti. Come se tutto questo non fosse già abbastanza, poi, adesso c’è anche il Liverpool che – sempre a detta di ‘Tuttosport’, lo ribadiamo – è pronta ad anticipare tutte le altre pretendenti di Premier offrendo la bellezza di 50 milioni di euro per il centrale olandese.

Per il resto – complice anche la situazione di Bonucci, in scadenza nel 2024 e sempre più in età avanzata – anche la Juventus era finita per gettare un occhio di riguardo nei confronti del classe ’99. Nel caso in cui questo scenario dovesse seriamente essere confermato, però, anche l’intera dirigenza della ‘Vecchia Signora’ dovrà farsene una ragione: la stessa proprietà che, ora come ora, si trova nel bel mezzo di un caos societario (dal quale piano piano si sta provando ad uscirne). Ecco che a parlarne è stata una persona in particolare.

Moncalvo a Tv Play: “Ad Elkann della Juve non frega nulla, vi dico cosa ne penso”

Il noto e oramai affermato scrittore Gigi Moncalvo, è intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ trasmissione condotta in onda su Tv Play, per parlare a proposito della faccenda societaria della Juventus: rivolgendo un particolare pensiero a John Elkann, attuale amministratore delegato della Exor.

“A John Elkann della Juventus non frega nulla. Anche vero, però, che in questo momento non c’è alcun minimo compratore disposto ad ereditare le quote societarie della Juventus, questo perché non si può neanche sapere quanto valga. Complici tutti i problemi che ci sono attualmente, i parametri che hai sulle altre squadre non sono applicabili. Secondo me, dopo tutta la parata che ci sarà quest’estate, Elkann mollerà tutto. Altra cosa, bisogna vedere se Ferrero avrà il coraggio di fare una doverosa richiesta di risarcimento danni ad Andrea Agnelli e di chiedere l’azione di responsabilità di John, che, come controllore di Exor, avrebbe dovuto vigilare sul tutto”.