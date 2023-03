Stadio Inter a Rozzano, Fontana: “Ecco come stanno le cose”

Il Presidente della Regione Lombardia ha parlato in esclusiva Tv Play all’indomani dell’incontro col patron del Milan Gerry Cardinale

“Non è possibile dire che si farà al cento per cento, ma io ritengo che la proposta di Cardinale sia bella e positiva”. Così Attilio Fontana a Calciomercato.it, in onda sul canale Twitch di Tv Play, all’indomani dell’incontro col patron del Milan sul nuovo stadio a tinte rossonere in zona La Maura.

“La sua determinazione è tale per cui sono convinto che lui nello spazio di due o tre anni la prima pietra la vorrà mettere – ha aggiunto il Presidente della Regione Lombardia – Non è detto che sia a La Maura (più il parco adiacente su cui ha potere decisionale la Regione, ndr), anche se a oggi è più avanti rispetto alle altre proposte”.

Per lo stadio di proprietà, il Milan ormai viaggia in solitaria: “Da quello che mi ha detto Cardinale – sottolinea Fontana a Tv Play – se sarà a La Maura, sarà lo stadio del Milan solamente. Con l’Inter, nonostante io sia amico di Marotta, non ho ricevuto richieste di incontro e appena dovessero farsi sentire ascolterò le loro proposte. Stadio Inter a Rozzano? Non ho mai parlato con i nerazzurri sull’ipotesi di un terreno completamente fuori dal centro di Milano, dalle parti di Rozzano, ma non saprei dire nulla. Non ho avuto interlocuzioni con loro”, ha concluso il numero uno della Regione Lombardia.