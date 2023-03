Brozovic in Premier League: l’Inter chiude a 40 milioni

Marcelo Brozovic sembra il lontano parente del centrocampista inamovibile dello scorso anno. Le riflessioni sull’esperto croato andranno fatte in ottica mercato

Anche l’ultima uscita dell’Inter prima della sosta per le nazionali non ha soddisfatto le aspettative, alimentando dubbi e riflessioni in vista della fase decisiva, che vede i nerazzurri ancora coinvolti nelle coppe e in Serie A, dove si battaglia per un piazzamento europeo.

In Inter-Juventus Simone Inzaghi si è affidato a Marcelo Brozovic davanti alla difesa come regista basso, nel tentativo di ritrovare quel metronomo infallibile delle scorse stagioni, che era in grado di tenere in pugno ritmi e qualità delle giocate della squadra. La sfida persa contro i bianconeri ha però evidenziato tutte le problematiche del numero 77 che ha raccolto una netta bocciatura, risucchiato nei duelli con i pari ruolo avversari. Troppi errori ed un passo lento e compassato, ben distante da quel centrocampista semplicemente insostituibile dal quale dipendeva l’intera squadra sia nell’ultimo anno di Conte che nel primo di Inzaghi. Ora il quadro post infortuni è molto diverso, ed anche il futuro di Brozovic resta tutto da scrivere o riscrivere. Il croato è con la valigia in mano e all’estero il Barcellona rimane in pole anche se il club meneghino potrebbe andare a caccia di una sistemazione differente e più ricca.

Calciomercato Inter, Brozovic con la valigia in mano: il prezzo per l’addio

Già accostato al Barcellona a gennaio in un suggestivo scambio con Kessie poi mai realmente concretizzato, Brozovic è tra i profili graditi dai blaugrana per la propria mediana, soprattutto qualora dovesse andare via Busquets.

All’Inter per il rush finale di stagione serve la miglior versione di Brozo che intanto sembra destinato a finire nella lista dei papabili partenti. L’Inter infatti potrebbe andare a caccia di una sistemazione più ricca in un campionato come la Premier League, dove comunque gli estimatori in passato c’erano. Il croato nerazzurro può essere offerto anche al Newcastle che può qualificarsi alla prossima Champions League, andando ad alzare sensibilmente l’asticella dei propri obiettivi anche in termini di mercato. Marotta spera nel colpaccio, con un’eventuale cessione di Brozovic su cifre importanti che si aggirano sui 30/40 milioni, non pochi vista l’età del calciatore e i recenti problemi. Sarà infatti molto complicato perché il numero 77 non è più giovane, ha ingaggio importante e pretende una squadra top. Di fronte un paio di mesi per le sorti dell’Inter ma anche per quelle dei propri calciatori.