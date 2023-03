Un altro jolly ‘alla Darmian’: proposta a tinte tedesche

L’Inter si guarda intorno a caccia di possibili occasioni in vista della prossima sessione di calciomercato. Un calciatore tedesco potrebbe essere offerto

L‘Inter ha superato il turno di Champions League approdando ai quarti di finale dopo aver vinto all’andata in casa e pareggiato stringendo i denti al ritorno in trasferta contro un Porto mai domo e duro a mollare.

Una qualificazione Champions che vale tanto sia a livello di campo che dal punto di vista strettamente economico per il club di Suning che prova a far respirare le proprie casse con l’ambizione inoltre di provare ad arrivare quanto più lontano possibile. Nella stessa serata europea non è andata così bene al Lipsia, che ha incrociato la propria strada con un Manchester City non disponibile a scendere a patti. Dopo il pari dell’andata gli inglesi hanno infatti asfaltato i tedeschi all’Etihad con un netto e sonoro 7-0 che non ha lasciato scampo. Haaland scatenato con cinque reti, mentre a completare l’opera ci hanno pensato Gundogan e de Bruyne arrotondando la situazione. Una notte da incubo per il Lipsia che ora dovrà concentrarsi sulla Bundesliga per preservare un posto tra le prime quattro in graduatoria. Tra le fila della compagine marcata Red Bull c’è anche una possibile occasione di mercato per il futuro dell’Inter. Un altro jolly in stile Darmian in grado di ricoprire più ruoli, che al momento non vive una grande fase.

Calciomercato Inter, Klostermann gioca poco: idea come jolly in fascia

In casa Lipsia fa strano vedere un veterano del club come Lukas Klostermann relegato a semplice alternativa, al di là del brutto infortunio che lo ha tenuto lungamente ai box. Il tedesco classe 1996 anche contro il City al ritorno ha giocato solo 10 minuti.

La lesione parziale dei legamenti sindesmotici lo ha tenuto fermo da metà agosto fino a novembre, facendogli perdere una bella fetta di stagione, oltre alla posizione nelle gerarchie interne dell’allenatore. Klostermann è un laterale destro capace di giocare anche a tutta fascia, e che spesso ha anche ricoperto il ruolo di centrale difensivo, dimostrando ottima duttilità. Un elemento, che qualora non dovessero cambiare le cose a Lipsia, potrebbe essere anche proposto all’Inter. Un jolly buono in fascia e in difesa che farebbe comodo a Inzaghi, proprio sulla scia di Darmian. A porre punti interrogativi sul suo futuro in Germania anche il contratto in scadenza a giugno 2024. Il terzino teutonico è a Lipsia dal 2014.