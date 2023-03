Chi al posto di Inzaghi: spunta Benitez

Il finale di campionato dell’Inter determinerà anche una grossa fetta del futuro di Simone Inzaghi con annesse strategie da parte della società per la panchina

Il tempo per gli errori si è completamente esaurito in casa Inter. L’ultimo ko di campionato rimediato in casa contro la Juventus ha ulteriormente alimentato le problematiche dell’ultimo periodo, con i nerazzurri che si giocheranno tutto prossimamente.

In Serie A il terzo posto attuale non soddisfa, ed in generale la lotta per le tre posizioni Champions alle spalle del Napoli si intensifica e vede coinvolte diverse squadre. Le semifinali di Coppa Italia e soprattutto i quarti di Champions contro il Porto andranno poi a dare il peso specifico della stagione della squadra allenata da un criticatissimo Simone Inzaghi, nel mirino dopo i recenti risultati negativi di campionato. Anche le prossime strategie future della società ed il futuro dello stesso allenatore sono chiaramente legate a quello che accadrà sul campo negli ultimi mesi di stagione. In queste settimane e nei prossimi due mesi pioveranno tante ‘offerte’ di allenatori sul tavolo della dirigenza per il dopo Inzaghi. Il destino dell’ex tecnico della Lazio, alla luce delle difficoltà, potrebbe quindi distaccarsi da quello del club meneghino, che dovrà operare le proprie valutazioni.

Calciomercato Inter, Inzaghi e il futuro in bilico: spunta anche Benitez

Qualora dovesse saltare la panchina di Inzaghi a fine annata, il toto nomi per la sua successione diventerebbe argomento caldo, attuale ed interessante. Nelle prossime settimane infatti potrebbero già arrivare ‘proposte’ di tecnici per la stagione che verrà.

Tra i profili potrebbe esserci anche l’ex Rafa Benitez, che all’Inter durò pochissimo vincendo però il Mondiale per club dell’annata post Triplete di Mourinho. Un nome di respiro internazionale che in Italia ha trovato fortune alterne anche sulla panchina del Napoli, dove è riuscito a portare a casa due trofei in un biennio particolare. Ora l’esperto spagnolo è libero ed ha voglia di tornare ad allenare, motivo per cui l’agente ed eventuali intermediari potrebbero offrirlo proprio ai dirigenti dell’Inter per la successione eventuale di Inzaghi, per intraprendere un nuovo eventuale percorso. A dispetto di tale situazione, a meno di eventi clamorosi, non verrebbe preso in considerazione per la panchina meneghina. All’Inter Benitez non lasciò un ricordo indelebile in pochi mesi. Intanto Inzaghi dovrà lavorare sul campo per chiudere nella maniera migliore la stagione con l’ausilio delle coppe, evitando ulteriori problemi in Serie A.