“Assalto al Napoli”: Marotta pensa a un colpo impossibile

La difesa dell’Inter perderà Milan Skriniar e dovrà quindi essere rinforzata con un nuovo centrale di alto livello per il prossimo futuro. ‘Follia’ impossibile

L’addio di Milan Skriniar è certo ormai già da diverso tempo, e priverà l’Inter di un centrale di alto livello che da diversi anni è tra i pilastri della squadra nerazzurra. Lo slovacco a parametro zero finirà al Paris Saint Germain e il club dovrà muoversi di conseguenza.

Serviranno inevitabilmente forze fresche per il futuro dell’Inter che necessiterà di inserire nuovi difensori centrali in organico, non solo per l’addio di Skriniar, ma anche per ampliare il ventaglio di alternative nel computo delle rotazioni. Appare però chiaro come la partenza del difensore slovacco in maglia 37 dovrebbe determinare l’inserimento di un sostituto di primo livello, che sia in grado sin da subito di essere efficace. A tal proposito sono già diversi i nomi di difensori accostati in queste settimane all’Inter: da Becao a Demiral e Scalvini, anche se il sogno ‘impossibile’ potrebbe essere un altro. Tra i vari profili difensivi spunterebbe persino il difensore centrale che meglio di tutti sta giocando in questa Serie A: Kim Min-Jae del Napoli, che in estate fu accostato anche alla stessa compagine meneghina, salvo poi finire alla corte di Spalletti.

Calciomercato Inter, follia Kim: suggestione ‘impossibile’

Il Napoli vola e lo fa anche attraverso una straordinaria stabilità difensiva, che viene ulteriormente esaltata dalle prestazioni di singoli come lo stesso Kim, che sin da subito si è calato nella nuova realtà sostituendo in modo impeccabile un certo Koulibaly.

Il sudcoreano è autentica garanzia e secondo il giornalista turco Ekrem Konur, l’Inter potrebbe fare qualche mossa per ingaggiare dal Napoli il 26enne difensore ex Fenerbache la prossima sessione estiva. Al contempo però il club partenopeo non vuole privarsi di Kim, che ha interessi da Manchester United, Tottenham e la stessa Inter. Giuntoli e soci spingono per provare a rimuovere la pericolosa clausola rescissoria presente nel suo contratto, mentre dall’estero soprattutto non mollano il colpo. Per i nerazzurri sarebbe invece un affare quasi impossibile, viste anche le intenzioni del Napoli che se lo gode e se lo coccola.

A tal proposito lo stesso Spalletti durante un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘DAZN’ nelle scorse settimane ha evidenziato: “In partita fa cose incredibili, è il centrale più forte del mondo. Codifica tutto ciò che gli dici, poi parte e va in guerra. Quando va in percussione palla al piede attraversa il campo in cinque secondi e si ritrova nell’area avversaria“.