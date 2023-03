Dalla Premier all’Inter: rescissione e firma gratis

La sosta per gli impegni delle nazionali stoppa la stagione proprio sul più bello. Una pausa utile anche per alcuni calciatori per rilanciarsi in ottica futura

L’Inter ha chiuso prima della sosta con un risultato che proprio non può soddisfare l’ambiente meneghino: ko contro la Juventus e terzo posto in classifica con una lotta in zona Champions fin troppo serrata.

La pausa sarà impiegata da Inzaghi e soci per provare a resettare e farsi trovare pronti per la ripresa, quando il margine d’errore sarà ormai inesistente sia nelle coppe che in campionato. Al termine della stagione andranno poi tirate le somme tra guida tecnica e organico, ridisegnando al meglio le strategie di mercato del club. Marotta e soci si guardano intorno a caccia di occasioni in base naturalmente anche alle esigenze d’organico che potrebbero presentarsi. Una delle zone di campo che potrebbero essere esplorate è quella che concerne la fascia sinistra, dove Dimarco è padrone, mentre Gosens ha deluso le aspettative e potrebbe anche partite. Nel caso in cui dal mercato arrivasse una chance intrigante, l’Inter potrebbe anche provare ad innestare un nuovo elemento. A tal proposito in Premier League c’è un esterno italiano, riconvocato recentemente da Mancini, che non sta vivendo una grande stagione e che potrebbe già lasciare a fine anno.

Calciomercato Inter, Emerson Palmieri flop al West Ham: occasione low cost

Il riferimento è a Emerson Palmieri, laterale mancino classe 1994 italo-brasiliano che ha avuto un passato in Serie A tra Palermo e Roma prima di cercare fortuna all’estero.

Il picco massimo è arrivato nell’annata dell’Europeo ma da quel momento in poi le cose sono andate via via peggiorando per il 29enne di origini verdeoro. Accostato a diversi club italiani negli anni scorsi, tra cui Inter e Napoli, Palmieri ha vissuto una stagione in prestito al Lione prima di fare ritorno in Premier con la cessione a titolo definitivo della scorsa estate tra le fila di un ambizioso West Ham. La compagine londinese non sta però rispettando le aspettative di squadra con l’attuale terzultimo posto in classifica che proietta gli Hammers in una lotta per non retrocedere alla quale Emerson al momento della firma non si aspettava di certo di prendere parte. Inoltre il rendimento dello stesso calciatore non sempre è stato esaltante ed in Premier League ha anche avuto poca continuità con appena 14 presenze raccolte finora in campionato.

Un bottino basso per un calciatore che un paio d’anni fa era quotato e che potrebbe non essere soddisfatto della sia situazione al West Ham. Non va quindi escluso che Palmieri voglia provare a rilanciarsi altrove, con la Serie A e la stessa Inter che potrebbe anche tornare di moda, ma solo a condizioni economiche estremamente favorevoli. Il ragazzo potrebbe guardarsi intorno e spingere per un addio, anche se il contratto fino al 2026 con opzione resta un ostacolo. Una complicatissa rescissione potrebbe essere soluzione gradita per l’Inter che a zero potrebbe invece farci un pensierino. Molto dipenderà anche dal finale di stagione del West Ham.