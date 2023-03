Ultimatum Barcellona: l’affare a zero che può coinvolgere l’Inter

Il Barcellona vive una situazione economica molto complicata. Sono richiesti e necessari tagli importanti e uno di questi potrebbe stuzzicare l’Inter

Il Barcellona è letteralmente rinato, con un progetto partito dal post Messi e dal tentativo di abbassare gradualmente i costi. Con Xavi in panchina in un anno e mezzo circa i blaugrana hanno ritrovato il loro livello, conducendo con autorevolezza la Liga attuale.

Al netto della buona volontà però i costi di gestione elevatissimi della società continuano a pesare sul presente e sul futuro del club, che dovrà presto provare a porre rimedio per vitare brutte sorprese su più fronti. Al netto della rinascita in campo, il Barça ha infatti diverse situazioni aperte anche al di fuori, ed un occhio ai conti resta tra le grandi priorità della progettualità societaria. I blaugrana la prossima estate devono infatti tagliare quasi 200 milioni di euro sugli ingaggi per rispettare il diktat imposto dalla stessa Liga e da Tebas. Per farlo i catalani hanno tutta l’intenzione di rimodulare anche alcuni contratti di big e veterani presenti in rosa, come già fatto con alcuni elementi nel recente passato. Il focus prossimo è sulla situazione di Jordi Alba, terzino sinistro storico del Barcellona, che dalla prossima annata sarebbe il calciatore con l’ingaggio più elevato della rosa di Xavi, anche sopra a calciatori come ter Stegen e de Jong. Questa situazione del tutto anomala lascia pochi margini di manovra al club che ha poca scelta.

Calciomercato Inter, ultimatum a Jordi Alba: profilo a costo zero

Stando a quanto sottolineato da ‘As’ per il club di Laporta sono troppi i 10 milioni di euro percepiti da Jordi Alba fino al 2024, motivo per cui prossimamente ci sarà un summit per convincere il mancino iberico a ridursi lo stipendio.

Una situazione scottante, ma qualora Alba volesse onorare il contratto fino alla fine dovrà fare un sacrificio per il club, che si aspetta comprensione da uno dei suoi senatori. Nel caso in cui il calciatore sia riluttante ad accettare il nuovo scenario, non è esclusa la risoluzione del contratto, per quanto traumatica possa essere. Un autentico ultimatum all’orizzonte per Jordi Alba che dal punto di vista tecnico si è visto anche scalzare nelle gerarchie dal giovane Alex Balde. Al netto di questo resta un punto di riferimento per lo spogliatoio. Resta il fatto che senza un accordo la soluzione forte potrebbe arrivare e in quel caso lo stesso mancino spagnolo, a zero, potrebbe essere offerto anche all’Inter, fermo restando l’importanza dell’ingaggio.