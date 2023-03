Ritorno e addio immediato: lo scambio ‘folle’ tra Juve e Inter

Juventus e Inter si sono affrontate prima della sosta con annessa vittoria dei bianconeri. Due club che spesso incrociano anche i rispettivi destini sul mercato

Prima della sosta per gli impegni delle nazionali l’Inter ha ospitato la Juventus a San Siro in una partita che non andava assolutamente sbagliata. I risultati sono stati però ben altri, con i bianconeri in grado di sbancare il Meazza con Kostic.

Chiacchiere e polemiche dopo la partita non sono mancate come sempre quando si affrontano due grandi rivali come nerazzurri e bianconeri, con le vicende arbitrali sotto i riflettori che hanno catalizzato l’attenzione. Ora l’Inter non può più fallire, mentre la Juve arriva di rincorsa alle spalle delle prime nonostante la penalizzazione per ora ancora in essere. Le due compagini si affronteranno in andata e ritorno anche in Coppa Italia con le semifinali, mentre a fine stagione, come capita di tanto in tanto, potrebbero persino incrociare i propri destini in ottica calciomercato. In casa bianconera ci sono infatti diverse grane da risolvere, tra cui quelle legate ai calciatori attualmente in prestito e che potrebbero tornare ad aleggiare dalle parti di Torino. Due in particolare i profili che bisognerà ricollocare: Denis Zakaria e Arthur.

Calciomercato Inter, Zakaria e Arthur di rientro alla Juve: lo ‘scambio folle’

Dei giocatori che la Juventus ha mandato in prestito in Premier League quest’anno, l’unico che potrebbe essere confermato è Weston McKennie, mentre diverse dovrebbero essere le sorti di Zakaria e Arthur, che al Chelsea e al Liverpool hanno incontrato problemi.

Né lo svizzero né il brasiliano sono riusciti ad imporsi in Inghilterra, e dovrebbero quindi tornare a Torino in attesa di essere ricollocati in qualche modo. In questo caso, pur di trovare una sistemazione, alcuni intermediari potrebbero anche provare a proporre proprio all’Inter Zakaria e/o Arthur, con la Juventus che nel caso potrebbe provare a richiedere in cambio un big del centrocampo come Marcelo Brozovic, già in passato accostato ai bianconeri, e non ancora recuperato al 100% della condizione. Il croato sembra un lontano parente del calciatore fondamentale delle scorse due stagioni e a 30 anni con un ingaggio importante in dote non è da escludere un addio, visti soprattutto gli interessamenti dall’estero. Al netto di questo appare però una follia pensare che l’Inter possa cedere Brozovic ad una diretta rivale come la Juventus. Il croato dovrà chiudere al meglio l’annata, mentre Zakaria e Arthur potrebbero presto tornare ad essere ‘problemi’ per la Juve.