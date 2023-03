Accordo e firma a zero: l’Inter lo ‘manda’ al Milan

Inzaghi lo valuta ma potrebbe non fare al caso suo, ecco la chance per Milan e Roma di mettere le mani su un parametro zero di esperienza internazionale

Per l’Inter come per tantissimi altri club con finanze limitate si avvicina il momento di tirare le somme sulle rispettive situazioni d’organico, prendendo in considerazione entrate ed uscite per la stagione successiva. In casa nerazzurra i nomi che potrebbero salutare Simone Inzaghi sono diversi, partendo dagli svincolati certi Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini, passando per chi come Stefan de Vrij deve ancora conoscere il proprio destino tra addio e permanenza. Passi avanti, in ogni caso, sono stati compiuti dalla dirigenza di Viale della Liberazione nel tentativo di trattenere il centrale olandese in scadenza di contratto.

A centrocampo, l’uscita che preoccupa maggiormente è quella di Marcelo Brozovic, tediato da numerose compagini inglesi di Premier League. Quanto a Robin Gosens e Denzel Dumfries, invece, le voci di trasferimento non sono affatto mutate e restano papabili all’estero. Proprio per questo motivo, con qualche cambiamento all’orizzonte nel reparto nevralgico del campo, la dirigenza nerazzurra avrebbe ricevuto alcune proposte dalle rispettive entourage di altri parametri zero che andranno a comporre lo scenario di mercato della prossima estate. Tra questi c’è anche il mediano Naby Keita, in uscita dal Liverpool.

Calciomercato, Keita tra Milan e Roma: l’Inter sorvola

Sotto la guida di Jurgen Klopp non ha avuto modo di esprimersi al meglio, per questo motivo Keita è riuscito a convincere la dirigenza inglese a non tentare neppure di rinnovare il suo contratto, lasciandolo libero di legarsi ad un’altra realtà.

Questo tentativo sarebbe stato ben accolto e oltre l’Inter, su di lui ci sarebbero anche altri club italiani come Milan e Roma su tutte. Effettivamente il profilo del centrocampista potrebbe non tornare pienamente utile ad Inzaghi, al contrario di quanto potrebbe invece accadere per Pioli o Mourinho. Quel che potrebbe convincere le due società ad affondare il colpo a zero non è soltanto la gratuità dell’affare, quanto anche il fatto che Keita dispone di quell’esperienza europea che non tutti possiedono. Si tratterebbe di un colpo di prestigio anche per il campionato di Serie A, spesso visto come pista di transizione verso i grossi palcoscenici europei.

Quanto al reparto offensivo, invece, l’Inter potrebbe non fare nuovamente affidamento su Romelu Lukaku di rientro al Chelsea e Joaquin Correa, sondato anche in Spagna. Al posto dei due centravanti il club potrebbe quindi optare per opzioni stuzzicanti come Marcus Thuram – già vecchio pallino della dirigenza nerazzurra – e il giovanissimo bomber della Nazionale Italiana, Mateo Retegui.