Impossibile per l’Inter: rinnovo ‘monstre’, 18 milioni a stagione

Complice il contratto che gli scadrà nel 2024, una big europea vuole blindare il proprio talento. Offerta shock in arrivo, nulla da fare per Inter e Milan

Le cugine milanesi, così come la stragrande maggioranza delle altre società italiane, vanno a caccia di nuovi ed ulteriori innesti in vista della prossima estate.

Spetterà innanzitutto a Marotta e Ausilio, non a caso, occuparsi di tutte le faccende legate al mercato. Tra i temi più caldi, c’è sicuramente quello legato all’attacco nerazzurro che verrà. Ad oggi, infatti, Lautaro Martinez e Dzeko paiono essere gli unici certi della permanenza. Il bosniaco è, infatti, prossimo a dover siglare un contratto annuale dove andrà a percepire circa 3,5-4 milioni di euro netti a stagione, niente meno che 7-8 lordi per intenderci.

Per il resto invece – eccezion fatta per Lukaku, calciatore per cui si punterà a strappare l’ok da parte del Chelsea per il rinnovo del prestito del belga – i nerazzurri proveranno a fare di tutto pur di riuscire a piazzare Joaquin Correa da qualche altra parte. L’intento era e resta, ad oggi, quello di provare a tesserare Marcus Thuram a zero in ottica della prossima estate, visto e considerato il suo contratto in scadenza assieme al Borussia M’Gladbach.

Per il resto, negli ultimi tempi sono sorti fuori anche i nomi di Firmino e tanti altri. Oltre a quello del brasiliano, figurava – seppur in maniera del tutto timida – quello di un altro campione militante in Premier League che è però, come giusto che sia d’altronde, ad un passo dal rinnovo assieme all’Arsenal. Di chi stiamo parlando? Ve lo sveliamo subito.

Calciomercato Inter, Saka e l’Arsenal ad un passo dal rinnovo: nerazzurri mai stati in corsa

Stando, infatti, a quanto riferito nelle ultime ore direttamente dal ‘Mirror’, l’intera dirigenza dell’Arsenal è prossima ad offrire il rinnovo di contratto, ad oggi in scadenza nel 2024, a Bukayo Saka a cifre stellari.

La stessa fonte inglese riferisce, per l’appunto, che i ‘Gunners’ metteranno sul piatto un accordo a lungo termine dove l’ingaggio del calciatore arriverà a toccare il tetto dei 18 milioni di euro lordi a stagione. Tutto questo lo si deve, senz’alcun ombra di dubbio, al fatto che Saka, oltre ad aver già racimolato 13 reti e 10 assist in stagione al fianco dell‘Arsenal, è oramai diventato, a tutti gli effetti, il vero e proprio punto di forza sia della squadra di Mikel Arteta che della Nazionale inglese su cui, ad oggi, siede il CT Gareth Southgate.

Ok, in passato il calciatore era stato accostato sia all’Inter che al Milan, ma è anche vero, chiaramente, che non ci sono mai e poi mai state le condizioni per far sì che il classe ’01 arrivasse a mettere piede in quel di Milano.