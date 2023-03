Onana super in Spagna, nuovo accordo con la sua Fondazione

“Il portiere dell’Inter e Joseph Sanam, fondatore dell’agenzia di rappresentanza Alma Sports, hanno lanciato questo nuovo progetto con l’obiettivo di lottare per l’uguaglianza e promuovere il talento che risiede in Camerun e che ha la capacità di brillare in Europa. Raissa Mbappé e Rose Priso sono le prime due giocatrici che si uniscono al C.D. Getafe Femenino in questa nuova fase della loro carriera professionale. Joseph Sanam ha sottolineato l’importanza di continuare a “costruire alleanze con diversi club in Spagna per offrire maggiori opportunità ai giocatori che possono fare la differenza“. Da parte sua, Alberto Pascual, direttore sportivo del C.D. Getafe Femenino, ha espresso la volontà di continuare a “collaborare con Eclair de Saa in progetti futuri per il bene del calcio camerunese“, ringraziando “il grande dettaglio e il bel gesto che André Onana ha fatto nei confronti dei giocatori e del club“.

“Il club madrileno, che milita nella Segunda RFEF – Grupo Norte ed è attualmente al quinto posto, è stato fondato nell’aprile 2020 ed è presieduto da Miguel Cabello. Attualmente è composto da circa 200 giocatori di età compresa tra gli 8 e gli oltre 20 anni“, ha poi spiegato l’ufficio stampa a fondo nota.