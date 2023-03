Inter, tutto vero: tripla firma a costo zero

L’Inter, che anche quest’anno dovrà gestire un mercato basato sui colpi a zero, si trova ad aver a che fare con un concorrente davvero spaventoso: il Barcellona

Quasi ogni obiettivo dell’Inter a zero potrebbe alla fine scegliere i colori blaugrana. Beppe Marotta lo sa, e infatti guarda con evidente ansia a quello che potrebbe succedere quest’estate, nonostante la crisi finanziaria e giudiziaria del Barça. Una settimana fa è stata ufficialmente aperta l’indagine nei confronti dei blaugrana per i pagamenti alla società dell’ex vicepresidente degli arbitri spagnoli, Negreira. Il Barcellona rischia l’esclusione dalle prossime competizioni europee. Ma ciò non preoccupa più di tanto la società di Joan Laporta.

Il club è pronto a ripartire, anche senza soldi (le manovre in entrata sono bloccate dal FPF): e all’orizzonte c’è una tripla firma a costo zero. Il primo nome è quello di Aubameyang, che i giornali spagnoli indicano come soggetto di un possibile ritorno in prestito. La rivista Sport pensa che l’attaccante francese naturalizzato gabonese possa addirittura svincolarsi anzitempo dal Chelsea.

Si era parlato anche di un interesse dell’Inter per Aubameyang. E probabilmente l’ex Milan è stato realmente proposto ai dirigenti interisti. La trattativa non ha mai avuto futuro ed è già stata archiviata. Per età, ingaggio e infortuni Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang è fuori da canoni nerazzurri. L’Inter ha seguito anche Inigo Martinez dell’Athletic Bilbao.

Ecco come il Barcellona inguaia l’Inter: tripla firma a zero

Pare che la dirigenza nerazzurra abbia speso più di una telefonata per avvicinarsi il più possibile al difensore centrale classe ’91. Un giocatore in scadenza di contratto il 30 giugno. Forte, con esperienza e adattabile in più posizioni della retroguardia. Ma anche qui, secondo il Mundo Deportivo, il difensore avrebbe già espresso una preferenza: vorrebbe firmare col Barcellona.

Dopo Aubameyang e Matinez, il Barcellona potrebbe portarsi a casa senza spendere un euro anche Gundogan. L’Apertura del Mundo Deportivo parla chiaro: il titolo è “Costo 0“. Secondo la rivista sportiva il Barcellona starebbe impostando il prossimo mercato organizzando solo colpi a zero. Gli obiettivi dichiarati sarebbero appunto Inigo Martinez per la difesa, Gundogan a centrocampo e Aubameyang in attacco.

A proposito del centrocampista attualmente al Manchester City, l’Inter non ha fatto in tempo neanche a contattare l’agente: a quanto pare il calciatore avrebbe già discusso mesi fa con il Barcellona. A confermarlo è stato qualche giorno il quotidiano inglese The Athletic. Il centrocampista in scadenza di contratto col Manchester City avrebbe dichiarato con un’apertura inequivocabile le sue intenzioni di trasferirsi in blaugrana. Il nazionale tedesco non ha mai discusso realmente con la dirigenza del City un rinnovo. E pare che la trattativa col Barça sia cominciata già a gennaio. Al momento filtra grande ottimismo da un lato e dall’altro sul possibile approdo del tedesco in Catalogna da svincolato.

In pericolo anche l’affare che porta a Marcus Thuram

Sempre il Barcellona potrebbe infine rompere le scatole all’Inter su Thuram. Il padre del ragazzo, il noto Lilian, ha fatto più volte capire si aver già parlato con il Barcellona e di gradire per il figlio una destinazione blasonata. E l’Inter non può far altro che stare a guardare. Con tutti i guai economici e legali, i catalani restano sempre la meta più ambita per i calciatori europei. L’unica speranza per squadre come l’Inter è quella di convincere i calciatori a scegliere un approdo in cui poter essere davvero protagonisti: al Barcellona rischierebbero di marcire in panchina o di intristirsi per lo scarso impiego.

Il francese resta l’obiettivo numero uno per l’Inter. Ausilio crede che possa essere l’attaccante giusto per ridare smalto al reparto e aiutare la squadra a poter fare il salto di qualità. Il ragazzo è veloce, intraprendente, bravo ad attaccare la profondità e adattabile a più posizioni. Non è uno scarto, e infatti su di lui, oltre al Barcellona, c’è pure il Bayern Monaco.

L’altra pista, sempre a zero, seguita dall’Inter porta a Roberto Firmino. Anche il brasiliano si libererà a zero, dal Liverpool, ma il suo ingaggio e i suoi tanti infortuni nell’ultimo anno spaventano un po’ tutti.