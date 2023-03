Dumfries lascia l’Inter: il sostituto lo porta Dzeko

L’esterno olandese resta in rampa di lancio per la cessione in estate e il centravanti bosniaco, punto fisso della rosa di Inzaghi, potrebbe suggerire il sostituto

Non è una notizia dell’ultimo minuto: Denzel Dumfries lascerà l’Inter al termine della stagione, in concomitanza con l’apertura della sessione estiva di mercato, non appena l’amministratore delegato Giuseppe Marotta dovesse ricevere la giusta offerta. Si tratta di almeno 40 milioni di euro di remunerazione, senza sconti di alcun genere o contropartite tecniche ammissibili nell’affare.

Al momento la Premier League appare la destinazione migliore non soltanto perché lì il calciatore potrebbe completare il proprio percorso di crescita professionale, ma perché è in Inghilterra che risiedono le società più ricche d’Europa. Dal Chelsea di Todd Boelhy al Manchester United della nuova proprietà, passando per il Newcastle United del fondo arabo ‘Pif’. Ciascuna di queste avrebbe le carte giuste per tentare l’affondo. E qualora dovesse presentarsi il caso di una contesa, si potrebbe pensare anche ad un’asta al rialzo. Occasione da non perdere per la dirigenza nerazzurra, per rimpinguare le casse societarie ancora in deficit. In sua vece, però, l’Inter dovrà farsi carico di un nuovo profilo che possa convincere Simone Inzaghi ad essere l’uomo giusto per la prossima stagione.

Calciomercato, senza Dumfries è caccia all’esterno: idea Gazibegovic

In questa incredibile ricerca, il centravanti bosniaco Edin Dzeko potrebbe rappresentare una carta inedita. Secondo quanto rivelato da ‘calciomercato.it‘, il calciatore è attualmente alle prese con il rinnovo di contratto e avrebbe in mente di suggerire il nome dell’esterno Jusuf Gazibegovic.

Ventitreenne in grande spolvero con la maglia dello Sturm Graz, l’esterno è anche uno degli elementi di punta della Nazionale bosniaca ed ha mostrato non soltanto grande attenzione in entrambe le fasi di gioco ma anche enorme duttilità giocando negli ultimi due incontri sul versante sinistro in qualità di terzino. L’Inter deve però fare attenzione ad alcuni club di Bundesliga tedesca che hanno messo gli occhi su di lui e sarebbero proiettati a trasferirlo dall’omonima lega austriaca la prossima estate. Il suo cartellino è conteso per la modica cifra di circa 5 milioni di euro, ma potrebbe salire ancora donando allo Sturm Graz buona possibilità di manovra sul mercato.