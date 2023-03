Non ci sono dubbi, è ufficiale: stagione finita

Pare ufficialmente finita la stagione di un centrocampista che l’Inter avrebbe voluto acquistare a gennaio, e poi ovviamente è andato altrove

Come al solito, la trattativa è saltata per l’impossibilità nerazzurra di arrivare alla cifra pretesa per il cartellino dalla squadra che lo possedeva. A posteriori, potrebbe essere stato un bene non forzare l’investimento.

L’infortunato è Azzedine Ounahi, centrocampista marocchino ventiduenne, inseguito a lungo dall’Inter e poi dal Napoli prima che passasse all’Olympique Marsiglia. In Francia parlano di stagione finita dopo che il marocchino si è infortunato all’alluce in una partita con il Marocco, durante la pausa per le Nazionali.

Per i medici dell’Olympique non c’è nulla da fare: Azzedine Ounahi non giocherà più in questa stagione, a meno di un intervento divino o di una guarigione prodigiosa. Il ragazzo era arrivato in inverno dopo aver meravigliato mezza Europa durante le partite della Coppa del Mondo 2022 in Qatar. L’avventura di Ounahi nell’OM non stava andando troppo bene. Pur essendosi presentato nel migliore dei modi, non è riuscito a conquistare Tudor, il suo allenatore, e a giocare ai livelli espressi in Nazionale e durante la sua permanenza nell’Angers.

Anche Piero Ausilio è stato dietro per un po’ al ragazzo. Potremmo dire che il ds dell’Inter è stato uno dei primi ad accorgersi del suo talento: lo seguiva prima ancora dell’exploit in Qatar. Ma proprio le grandi prestazioni durante la Coppa del Mondo lo hanno inesorabilmente allontanato dai colori nerazzurri.

Stagione finita per Ounahi, il centrocampista che piaceva tanto ad Ausilio

Il suo prezzo è cresciuto troppo, e l’Inter ha mollato la presa. Pareva che a un certo punto potesse finire al Napoli, e invece, alla fine di gennaio, è passato all’Olympique Marsiglia, sempre in Ligue 1, per circa una decina di milioni di euro. Neanche troppo, alla fine. Il marocchino ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2027.

Tre giorni dopo, essere passato all’OM, febbraio, il ragazzo ha debuttato con i provenzali, sostituendo l’ex Inter Alexis Sanchez al 74° minuto della partita di campionato contro il Nantes. Ed è andato subito in goal, segnando la rete dello 0-2 finale.

Ounahi conta 17 presenze con il Marocco e due goal, ma a Marsiglia finora ha giocato poco. Fatale si è rivelata per lui la pausa delle Nazionali. Nella partita conto il Brasile si è fratturato il dito del piede. E ciò segna la fine della sua stagione. I marsigliesi hanno già pianificato l’operazione. Starà fuori dai due ai tre mesi. E per Tudor è un guaio, dato che la stagione dell’OM entra nel vivo proprio in queste giornate: la squadra provenzale è l’unica che può ancora insidiare il Paris Saint-Germain capolista.

Una carriera folgorante bloccata da un infortunio evitabile

Nato a Casablanca, Ounahi cominciò a giocare nella scuola calcio locale del Derb Cosmos, per poi passare al Raja Club Athletic nel 2010. Entrato poi a far parte dell’Académie Mohammed VI, è diventato uno degli atleti più chiacchierati venuti fuori dal centro di formazione nazionale istituito dall’omonimo dal re del Marocco a Rabat. Nel 2018 si trasferì in Francia, allo Strasburgo, dove viene inserito nella squadra delle riserve.

L’anno dopo passò all’Union Sportive Avranches Mont Saint Michel, una squadra di Serie C francese. Lì si è messo in mostra, passando poi l’anno successivo all’Angers in Ligue 1. All’esordio fece subito goal, contro il Lione. A fine stagione aveva collezionato 33 presenze, con 2 goal e 2 assist. Nell’agosto del 2022, rinnovò il proprio contratto con l’Angers fino al 30 giugno 2026. Poi è arrivato il Mondiale, e il marocchino è diventato un giocatore famoso in tutta Europa.

Lo volevano l’Inter, il Napoli e la Juve. L’ha spuntata l’OM, che però ora si trova con un giocatore fermo ai box per il resto della stagione. Nel momento cruciale della sua carriera, il ragazzo è stato bloccato. Ma è ancora giovane e talentuoso: può tornare più forte di prima.