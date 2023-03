Calciomercato, accordo e firma con l’Inter: “C’è fiducia”

Il calciatore sarebbe vicino al raggiungimento di un nuovo accordo con adeguamento economico con l’Inter, Marotta si dice ottimista

Nel corso delle ultime settimane non sono giunti significativi passi avanti per l’Inter fronte mercato. La situazione relativa alla cessione a parametro zero di Milan Skriniar la prossima estate, infatti, è stato di fatto l’ultimo grosso impegno cui Giuseppe Marotta ha preso parte. Si è anche discusso, positivamente, del rinnovo di contratto con Matteo Darmian e di questo il tecnico Simone Inzaghi è stato molto soddisfatto. Perché un elemento come l’esterno azzurro può sempre tornare utile per la sua incredibile duttilità lungo entrambe le fasce di competenza, sia in fase offensiva che di ripiegamento.

Le speranze sono cresciute anche in chiave rinnovo per Stefan de Vrij, profilo ampiamente discusso soprattutto nel corso della prima metà di stagione quando era stato surclassato dall’esperienza di Francesco Acerbi, oggi in prestito dalla Lazio ma voglioso di restare ancora in nerazzurro. E su quest’ultimo la dirigenza è tornata a lavorare duramente per convincere il presidente capitolino Claudio Lotito. Ma non sarebbe finita qui.

Per quanto la presenza di Romelu Lukaku non sia attualmente ritenuta indispensabile, il centravanti belga ha fatto faville con la maglia della Nazionale nel corso delle Qualificazioni ad Euro 2024 suscitando grande interesse nel tecnico piacentino che ora vuole tenerlo sotto osservazione fino alla fine della stagione. Così Marotta e Ausilio potrebbero finalmente capire cosa fare di lui. In ogni caso dovrà fare rientro al Chelsea, come da accordi. Poi si vedrà. Fronte uscite, comunque, non ci dovrebbe essere affatto quella di Alessandro Bastoni. L’Inter ha tenuto accese le speranze di un rinnovo con adeguamento economico e le parti sembrerebbero giunte ad un buon compromesso.

Calciomercato, l’Inter vuole blindare Bastoni: Marotta all’opera

Stando a quanto rivelato da Marotta questo pomeriggio, a margine dell’incontro dell’Assemblea di Lega Serie A in Milano, c’è “fiducia” sul raggiungimento del patto definitivo per il prolungamento del centrale difensivo azzurro in accordo con l’agente Tullio Tinti.

La richiesta sarebbe intorno ai 7 milioni di euro fino al 2028, ma una cifra simile potrebbe essere difficile da raggiungere per un calciatore che non nasconde la stessa leadership di Skriniar. Per lui Marotta preferirebbe non andare oltre i 5 milioni di euro, ritenuti giusto compromesso tra efficienza prestazionale e prospettive future, escludendo bonus a parte. Quest’ultima proposta potrebbe essere quindi quella definitiva, con un buon margine d’errore. Quel che conta sopra ogni cosa è il progresso nella trattativa. C’è speranza.