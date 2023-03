Moratti ‘sceglie’ il nuovo allenatore: “Lui per vincere lo Scudetto”

L’ex patron nerazzurro non ha dubbi e si sbilancia sulla scelta del futuro tecnico. I tifosi dell’Inter sognano ora ad occhi aperti

Il calo patito ad inizio 2023, le prestazioni giudicate, come giusto che sia d’altronde, fin troppo altalenanti e i diversi gol subiti in questo campionato hanno fatto si che l’Inter perdesse momentaneamente la seconda posizione in Serie A.

A onor del vero, infatti, i nerazzurri si trovano piazzati, ora come ora, al terzo posto, con la Lazio che vanta in questo momento due punti più rispetto alla squadra guidata attualmente da Simone Inzaghi. A causa di tutta questa serie di episodi, quindi, è stato proprio il tecnico piacentino a finire sul banco degli imputati passando come il colpevole numero uno. Certo, Inzaghi avrà pure le sue colpe – in quanto non è stato in grado di trasmettere la giusta convinzione alla squadra nei momenti in cui si è affrontato le cosiddette ‘squadre materasso’ – ma non può e non deve passare agli occhi di tanti come l’unico colpevole.

Ad ogni modo però, complice tutta questa serie di problemi di fondo, l’Inter ha giustamente iniziato a guardarsi attorno in vista del prossimo anno: ponendo, di fatto, il proprio sguardo su tutta una serie di potenziali obiettivi per la propria panchina. Ad oggi, il nome che appare in pole, è quello di Thiago Motta…Anche se, assieme a lui, è sorto fuori anche la suggestione Conte. Il tecnico leccese è rimasto alla guida nel biennio che ci riconduce dal 2019 al 2021, dicendo poi addio in quell’estate.

Nel frattempo, ad essersi sbilanciato su questa questione così delicata – in quanto, perlomeno ad oggi, il matrimonio 2.0 tra Conte e i nerazzurri non s’ha da fare per tutta una serie di motivi – è stato lo stesso Massimo Moratti, il quale è rimasto a capo della presidenza della ‘Beneamata’ dal 1995 al 2013.

Moratti ‘incorona’ Conte: “Se l’Inter vuole tornare a vincere lo scudetto deve puntare su di lui. E’ il tecnico adatto”

Una volta intervenuto sul canale YouTube ‘Inter69′, l’ex patron nerazzurro Massimo Moratti ha parlato a proposito della questione allenatori e lo ha fatto strizzando, praticamente, un occhio nei confronti di Antonio Conte e dell’intera dirigenza interista.

“Lo dico sin da subito: non ho parlato con Marotta e quindi non ne so nulla, ma al tempo stesso penso una sola cosa. Se l’Inter vuole tornare a vincere lo scudetto, la mia scelta ricadrebbe su Antonio Conte. E’ su di lui che punterei. E’, senz’alcun ombra di dubbio, l’allenatore più adatto per far sì che tutto ciò avvenga. Zhang? Apro una parentesi anche su di lui. In tutti questi ultimi anni ha speso parecchi soldi, vinto diversi trofei e quindi aspetterei a giudicarlo male. L’attuale situazione economica dell’Inter rispecchia perfettamente quella che vi è ad oggi a livello internazionale”.

Nel frattempo, un altro problema di fondo che continua a tenere banco in casa Inter, è il tema riguardante la costruzione del nuovo stadio: questione su cui una persona in particolare si è espressa nelle ultime ore.

Bellinazzo a Tv Play: “Inter e Milan perdono 50 milioni l’anno senza stadio di proprietà”

Il noto giornalista de ‘Il Sole 24 ore’, Marco Bellinazzo, ha parlato a ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play, a proposito del tema che ci riconduce alla costruzione del nuovo stadio di Inter e Milan.

“Inter e Milan, non avendo uno stadio di loro proprietà, perdono circa cinquanta milioni di euro all’anno a testa. Ciascuna società ha, infatti, perso ben quattro anni di tempo senza ricevere alcuna risposta. Tutto questo mette in evidenza, ancora una volta, le enormi difficoltà che vi sono nel costruire uno stadio in Italia”.