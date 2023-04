Stagione super e lo compra l’Inter: 15 milioni di euro

Spunta fuori un altro nome per il dopo Skriniar. Questa volta si guarda direttamente in Bundesliga, svelati i possibili scenari

Il mancato rinnovo di Milan Skriniar sta facendo sì che Marotta e Ausilio vadano alla ricerca di nuovi ed ulteriori innesti in difesa in vista della prossima stagione.

Bisogna, infatti, ritornare indietro di qualche mese per poter rivedere lo slovacco non dare alcuna risposta all‘Inter, in merito al rinnovo di contratto, e dare il proprio via libera al Psg. E’ stato, non a caso, negli scorci finali di gennaio che l’ex Sampdoria ha deciso di firmare un pre-contratto assieme ai parigini che sarà valido a partire da luglio in poi.

Come ormai risaputo del resto, Skriniar resterà a Milano sino a giugno, per poi approdare in quel di Parigi ed andare a percepire un ingaggio che si aggira tra i 9 e i 10 milioni di euro a stagione. E’ tutto fatto: al che il calciatore, per via di un fastidioso problema accusato alla schiena che lo sta costringendo a non poter scendere al fianco dei propri compagni, rischia di non poter mettere piede in campo per un altro bel po’ di tempo.

Insomma, rinnovo o no, l’Inter sta già facendo a meno di Milan Skriniar in questi mesi…E questa cosa non ha fatto altro che infastidire la tifoseria nerazzurra. Per il resto, come già anticipato d’altronde, Marotta e Ausilio stanno provando a fare tutto il possibile ed è proprio per questo motivo che hanno già posto nel proprio mirino tutta una serie di potenziali osservati speciali per la difesa. Tra i tanti nomi sorti fuori negli ultimi tempi, ecco che potrebbe essercene anche uno dalla Bundesliga.

Calciomercato Inter, spunta fuori la pista Doekhi per la difesa: affare da 15 milioni

Stando, infatti, a quanto riferito dal portale ‘SempreInter.com’ nelle ultime ore, i nerazzurri avrebbero posto nel proprio mirino anche il nome di Danilho Doekhi, attuale calciatore dell’Union Berlino.

Pur essendo un difensore centrale, il classe ’98 ha già messo a referto 5 gol e 2 assist in stagione, i quali si sommano alle 26 presenze complessive totalizzate in quest’annata. Un rendimento alquanto importante il suo e che, non a caso, sta permettendo all’Union Berlino di viaggiare a vele spiegate anche in campionato, dove momentaneamente è terzo nella griglia generale di Bundesliga alle spalle di Bayern Monaco e Borussia Dortmund (in questo momento al comando della classifica).

Trattasi, insomma, di un centrale di difesa che ne fa dell’altezza, dell’aggressività e dell’uno contro uno i suoi maggiori punti di forza, oltre ad essere abile nel duello aereo. Per il resto, almeno sino ad ora, viene difficile dire che possa esserci più di un semplice qualcosa tra lui e l’Inter, anche se non è da escludere che i nerazzurri possano, eventualmente, averlo posto sotto i propri radar. Prezzo attorno ai 15 milioni di euro per lui.