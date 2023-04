Onana lo ‘porta’ all’Inter: operazione a costo zero

Il portiere nerazzurro condivide con lui la stessa agenzia sportiva e potrebbe convincerlo a sposare la causa di Simone Inzaghi, ecco quanto conviene

André Onana è leader, trascinatore ed empatico ascoltatore. Che si tratti di recepire un consiglio costruttivo oppure affondare il colpo per far valere la propria idea, il portiere camerunese non si tira certo indietro a fare distinzioni. Ogni elemento, per lui, è fine alla sua crescita. Ed è da questo principio che potrebbe rappresentare non soltanto la risorsa ideale tra i pali di Simone Inzaghi anche per il futuro dell’Inter, ma fungere anche da valido ‘consigliere’ per uno dei vecchi obiettivi di mercato della dirigenza nerazzurra.

Si tratta di Hector Bellerin, attualmente sotto contratto con lo Sporting CP di Lisbona con cui concluderà il proprio rapporto lavorativo la prossima estate, con cui Onana condivide la stessa agenzia di affari sportivi. Il calciatore spagnolo, passato già sotto l’egida di Arsenal e Barcellona, vorrebbe fare ritorno al Betis Siviglia con la cui maglia ha scritto buona parte della sua storia calcistica e professionale. Ciononostante, l’idea di potersi fiondare su una realtà internazionale come quella di Viale della Liberazione non gli dispiacerebbe affatto. Al contempo, anche Giuseppe Marotta potrebbe rivalutare il suo profilo perché giungerebbe a parametro zero, senza dunque l’esborso di alcuna somma per il suo trasferimento. Eppure questa condizione privilegiata potrebbe non bastare all’amministratore delegato nerazzurro per convincersi che sia la mossa ideale, soprattutto se non dovesse più partire uno come Denzel Dumfries che – in collaborazione con Matteo Darmian – occupa da solo l’intero reparto. Come se non bastasse, lo spagnolo soffre spesso di problemi fisici di media entità. Non un buon biglietto da visita.

Calciomercato, l’Inter di nuovo su Bellerin? Marotta non pienamente convinto

Bellerin, dunque, potrebbe restare una mera suggestione di mercato per l’Inter, ma diventare qualcosa di più concreto per la Roma di José Mourinho.

Lo ‘Special One’, ancora alle prese con la situazione legata alla permanenza di Rick Karsdorp attualmente indisponibile per infortunio, ha infatti da colmare il possibile vuoto lungo la corsia destra con un uomo di buona corsa e valida esperienza in campo Europeo. Bellerin rappresenterebbe uno dei profili ideali, ma ci sarebbero da ascoltare prima le sue intenzioni. Il corridore catalano sembra aver raggiunto l’apice della sua carriera e potrebbe andare incontro ad una repentina fase calante, spesso simbolo di scarsità di risultati personali e bassa incisività di squadra.