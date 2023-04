DIRETTA Serie A, Inter-Fiorentina: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta la Fiorentina di Italiano nella 28esima giornata di Serie A. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter ospita la Fiorentina a San Siro in una gara valida come secondo anticipo del sabato per la ventottesima giornata del campionato di Serie A, nono turno del girone di ritorno. Una sfida molto delicata che arriva dopo la sosta per le Nazionali che sarà arbitrata da Maresca della sezione di Napoli.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci da due sconfitte di fila contro lo Spezia e nel contestatissimo derby d’Italia contro la Juventus e privi dello squalificato D’Ambrosio e dell’infortunato Calhanoglu, hanno assoluto bisogno di tornare a vincere per non rischiare di mettere in pericolo la qualificazione alla prossima Champions e prepararsi al meglio all’andata della Coppa Italia sempre contro la Juve. Dall’altra i viola di Vincenzo Italiano, che a loro volta saranno impegnati nel competizione nazionale contro la Cremonese, puntano al colpaccio per allungare la striscia di quattro vittorie di fila per continuare la risalita in classifica verso la zona Conference League. All’andata l’Inter si impose con un rocambolesco 4-3 grazie al gol di Barella, la doppietta di Lautaro Martinez e la rete in pieno recupero di Mkhitaryan. Interlive.it vi offre la super sfida dello stadio Giuseppe Meazza in tempo reale.