Le formazioni UFFICIALI di Inter-Fiorentina: fuori Lautaro, c’è Lukaku

I ventidue che scenderanno in campo alle 18 al ‘Meazza’ per la sfida valevole per la ventottesima giornata di Serie A

Sono ufficiali le formazioni del match tra Inter e Fiorentina di scena al ‘Meazza’ e valevole per la 28esima giornata di Serie A.

Confermate le indiscrezioni delle ultime ore. In attacco Inzaghi rilancia Correa lasciando a riposo Lautaro. Con l’argentino ci sarà Romelu Lukaku. Dal 1′ i freschi di recupero da infortuni, Bastoni e Gosens. In cabina di regia, ovviamente, Marcelo Brozovic vista l’assenza di Calhanoglu. Sponda viola, sulla carta mister Italiano manda in campo i suoi col 4-2-3-1: Ikone, Bonaventura e Saponara a supporto dell’unica punta Cabral.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-FIORENTINA

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Correa, Lukaku. All.: Inzaghi

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Ikone, Bonaventura, Saponara; Cabral. All.: Italiano

ARBITRO: Maresca di Napoli