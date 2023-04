Inzaghi stravolge tutto: fuori Lautaro, dentro lui. Le probabili di Inter-Fiorentina

By

La mossa del tecnico piacentino sorprende tutti. Niente Lu-La in attacco, Inzaghi si affida a lui per battere la squadra di Italiano

Complici gli infortuni patiti nelle ultime settimane da Skriniar, Dimarco e Calhanoglu, quest’ultimo proprio nel bel mezzo della sosta per le Nazionali, Inzaghi deve fare a meno di ognuno dei tre in vista della gara di quest’oggi in programma alle ore 18 allo stadio ‘Meazza’ contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

C’è, infatti, molta curiosità sull’undici titolare che schiererà in campo Simone Inzaghi per questa sfida: anche se, come più che lecito d’altronde, il tecnico piacentino ha già fatto le prime considerazioni e sembra orientato a voler rinunciare a Lautaro Martinez dal 1′. L’ex allenatore biancoceleste sorride per il recupero di Bastoni, il quale ritrova finalmente una maglia da titolare al fianco di Acerbi e Darmian. Questo il terzetto difensivo che si piazzerà davanti ad Onana.

A centrocampo, invece, si rivede anche Gosens: ormai recuperato da quell’infortunio muscolare che l’aveva costretto a rinunciare ai match contro Porto e Juventus. Sull’out di destra – complice l’assenza di Skriniar con Darmian che, di conseguenza, scalerà dietro come già ribadito – resta, dunque, confermato Dumfries. Nei tre di centrocampo fiducia ancora una volta a Barella e Mkhitaryan, con Brozovic che sostituirà l’infortunato Calhanoglu.

La sorpresa riguarda l’attacco: dove, al fianco di Lukaku, dovrebbe esserci Correa. Le quotazioni di poter vedere il ‘Tucu’ dal 1′ sono, infatti, salite nelle ultime ore e, nel caso in cui questa scelta di Inzaghi dovesse essere confermata appieno, a sedere in panchina sin dai primi minuti sarà, proprio, Lautaro Martinez. Non mancano i colpi di scena nemmeno sul fronte Fiorentina.

Italiano ha scelto il sostituto di Jovic: Milenkovic resta fuori, dentro Martinez Quarta al suo posto

Così come l’Inter, ancora alle prese con qualche infortunio di troppo, anche la squadra di Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di qualche calciatore: a cominciare da Luka Jovic, out per un virus intestinale, che verrà sostituito da Cabral.

In porta, manco a dirlo, confermato Terraciano. Sarà lui a difendere, da punto e accapo, i pali della Fiorentina: complice anche il brutto infortunio patito da Sirigu nell’ultima settimana (lesione al tendine d’Achille per lui). I quattro che si piazzeranno davanti a lui, invece, dovrebbero essere con ogni probabilità Dodo, Quarta, Igor e Biraghi. Italiano sembra, infatti, orientato a lanciare il centrale argentino dal 1′ al posto di Milenkovic.

A centrocampo, vanno ancora una volta verso la conferma Mandragora e Amrabat dopo essere scesi in campo da titolari anche nello scorso turno di campionato contro il Lecce. Assieme a loro dovrebbe rivedersi Bonaventura al posto di Barak. Infine, per quanto riguarda il tridente d’attacco, dovrebbero esserci Ikone e Saponara a supporto di Cabral.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-FIORENTINA

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa. All: Inzaghi

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Cabral, Saponara. All: Italiano

ARBITRO: Maresca della sez. di Napoli