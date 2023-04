Altro che Inter, accordo da 3 milioni l’anno col Milan

I nerazzurri non avrebbero fatto in tempo a stringere l’accordo con il centrocampista francese, ora vicinissimo ai rivali storici rossoneri

La scia negativa di risultati maturati nel corso delle ultime uscite di campionato lascia l’ambiente nerazzurro sconcertato e privo delle certezze che fino a qualche settimana fa sembravano portare altro il blasone del ‘Biscione’ non soltanto in Serie A ma anche in Champions League. E ora, con il secondo posto in classifica che si allontana via via e aumentano rapidamente i rischi sulla permanenza nella zona delle prime quattro, l’unica vera consolazione restano i quarti della coppa europea ancora da disputare. Probabilmente l’aria internazionale potrebbe risvegliare gli animi sopiti degli uomini di Simone Inzaghi.

Al contempo, però, a nutrire del malcontento è anche la dirigenza nerazzurra che non soltanto starebbe seriamente valutando alla rimozione del tecnico piacentino dalla panchina per la prossima stagione ma anche accelerando le operazioni già aperte fronte mercato. Tanti i rinnovi e le riconferme da chiudere il prima possibile, partendo da quelle di Alessandro Bastoni passando all’altro centrale Stefan de Vrij e poi ancora Francesco Acerbi. Grandi valutazioni sono in corso anche in relazione alle uscite dirette, mentre meno prioritarie sarebbero le entrate soprattutto dietro compenso monetario. La via preferenziale resta quella dell’innesto di parametri zero, del calibro di Houssem Aouar. Il centrocampista francese, prossimo partente dall’Olimpique Lione per scadenza di contratto, non avrebbe ancora preso una decisione sul proprio futuro. Ma qualcosa starebbe iniziando a muoversi e Milano sembra c’entrarvi qualcosa.

Calciomercato, Aouar addio all’OL: il Milan accelera

A quanto pare, però, non si tratta di Inter. Secondo le indiscrezioni di ‘footmercato.it‘, il direttore sportivo del Milan, Paolo Maldini, starebbe accelerando incredibilmente la trattativa con l’entourage del calciatore per assicurarsi le sue prestazioni sportive a partire dal prossimo giugno.

Questione di tempistiche, a quanto pare, oltre che di priorità summenzionate. Per il Milan il calciatore francese rappresenterebbe un colpo di assoluto prestigio e grande utilità per riportare il gruppo rossonero di Stefano Pioli a fare la voce grossa in campionato. Al momento il pre-accordo parlerebbe di un ingaggio di 3 milioni di euro stagionali più bonus. Alla firma Aouar preferirebbe 5 milioni di euro, ma Maldini non avrebbe intenzione di salire oltre i 2,5 milioni. Cifra importante per un calciatore che, nella sua lunga esperienza tra le file dei ‘Les Gones’, ha dato modo di ritagliarsi un pacchetto mediatico non indifferente sotto i riflettori del calcio europeo. L’Inter non ha modo di intervenire se non nel momento in cui la trattativa con i cugini dovesse decadere sul più bello. Eppure il club nerazzurro ha dimostrato di non essere particolarmente brava a calcolare i tempi. Lo dimostrano i grandi fallimenti della passata sessione estiva come Bremer e Dybala.