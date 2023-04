Scambio con Brozovic e apertura al prestito: è partita la svendita

L’asse tra Inter e Barcellona rischia di infiammarsi ancora una volta. Il solito Brozovic può finire al centro delle discussioni, ma occhio ad un difensore

Lo scorso mese di gennaio in casa Inter fu accostato anche Franck Kessie, centrocampista ivoriano del Barcellona arrivato dal Milan a costo zero. Il tutto nell’ambito di una ipotetica operazione mai concretizzata con anche Marcelo Brozovic protagonista.

L’asse con i blaugrana ad ogni modo, potrebbe anche scaldarsi nuovamente la prossima estate, quando la questione centrocampo potrebbe anche tornare in auge dalle parti del Camp Nou. Il croato è infatti un regista molto stimato, al netto dei passi indietro fatti registrare nel corso di questa complessa stagione, molto condizionata dagli infortuni. L’interesse del Barcellona potrebbe però ancora esserci, soprattutto mettendo sul piatto eventualmente altri profili al di fuori di Kessie. L’ivoriano, divenuto uomo dell’ultimo ‘Clasico’, sta guadagnando posizioni ed è un calciatore che difficilmente il Barça cederebbe in questo modo all’Inter. Ai nerazzurri, al contrario, potrebbe essere proposto un altro calciatore catalano, che sta trovando pochissimo spazio. Dopotutto il club di Laporta attraversa problemi economici, ed ha bisogno di monetizzare in qualunque modo anche svendendo pur di alleggerire il monte ingaggi e fare spazio. C’è infatti il caso Gavi da risolvere, ma non è l’unica questione spinosa che i catalani dovranno fronteggiare.

Calciomercato Inter, Eric Garcia in saldo a Barcellona: scambio o prestito

Dal punto di vista del campo il Barcellona sta facendo benissimo in Liga, con il traguardo che si avvicina sempre di più giornata dopo giornata, soprattutto dopo il successo nel ‘Clasico’ prima della sosta. Al di fuori del terreno di gioco le cose sono un po’ diverse.

Il caso legato al tesseramento di Gavi è da risolvere quanto prima per evitare brutte sorprese, ed in generale i catalani hanno bisogno di rimodulare i propri conti in vista anche della prossima sessione estiva di calciomercato. Tra le occasioni di casa Barcellona c’è Eric Garcia, spagnolo che ha giocato poco, che è in calo di prezzo e potrebbe essere ceduto in saldo in una operazione ‘alla Dest’ come capitato per il Milan. L’ex City potrebbe essere proposto all’Inter nell’ambito di uno scambio ipotetico con Brozovic che difficilmente troverebbe terreno fertile. In alternativa, proprio come accaduto per il terzino american ora ai rossoneri, potrebbe divenire occasione in prestito con diritto, per poi valutarne l’effettivo rendimento. Garcia in questa annata ha collezionato appena 1288 minuti.