Cifre e ultimatum: accordo Inter-Tigre per Retegui

L’Inter avrebbe già trovato un’intesa col Tigre almeno sulla valutazione di Matero Retegui. Ma dal club argentino è arrivato anche un ultimatum che mette i nerazzurri in difficoltà

18 milioni. Ecco quanto vuole il Tigre per l’attaccante italo-argentino classe 1999. Retegui, in realtà, è di proprietà del Boca Juniors (che lo ha prestato al Club Atlético Tigre fino al 31 dicembre 2023). Ma il Tigre ha un’opzione d’acquisto: può riscattare il centravanti a 2,1 milioni.

L’Inter ha buoni rapporti sia con la famiglia del calciatore (l’intermediario d’eccezione, come vi abbiamo spiegato in un articolo passato, è Javier Zanetti) che con la società. I nerazzurri hanno infatti prestato due volte Fancudo Colidio al Tigre. E pare che il club argentino sia anche disposto a trattare Colidio come possibile contropartita (valutata 5 o 6 milioni) per far abbassare il prezzo di Mateo Retegui.

La Gazzetta dello Sport parla di un patto con la famiglia del giocatore, che vuole il nerazzurro. Ma il patto andrà concretizzato nel giro di due settimane, come fu per Lautaro. Se così non fosse, i procuratori e il club cominceranno a trattare con le altre squadre interessate. Che Retegui sia finito nel mirino dell’Inter lo sanno anche i sassi: la vera notizia è quella concernente le cifre e l’ultimatum.

Accordo Inter-Tigre per Retegui: 18 milioni e offerta entro metà aprile

Mateo Retegui è tornato in Argentina dopo l’esperienza da sogno con la Nazionale italiana ed è subito tornato al goal. Ha marcato al 96′. E per il Tigre, il suo goal è stato decisivo per battere il Lanus. “Sono molto felice per tutto quello che mi sta succedendo“, ha rivelato a fine partita l’oriundo. “Devo ringraziare tante persone: Mancini, per l’opportunità, Martínez, per avermi dato la possibilità dimettermi in luce e i miei compagni per avermi aiutato ogni giorno ad essere un giocatore e una persona migliore. Mi è capitato di non giocare nell’Estudiantes, mi è successa la stessa cosa al Talleres…”

Poi il ragazzo ha spiegato di essere molto felice al Tigre: “Questo è il posto ideale per crescere ed essere felice. Non posso dimenticare la mia famiglia che mi ha sempre sostenuto. Ho dimostrato che se uno ha umiltà e spirito di sacrificio le soddisfazioni prima o poi arrivano“. Poi riguardo al suo futuro in Italia, sia con la maglia azzurra che con quella di un club, il ragazzo, ha cercato di evitare ogni riferimento al mercato. “Non è stato difficile prendere la decisione, cioè quella di dire di sì all’Italia. La verità è che quando mi hanno chiamato ero molto convinto di accettare. Ora sono molto felice e molto grato di rappresentare l’Italia. Per me è tutto, sono al settimo cielo per l’opportunità che mi è stata concessa e spero di tornarci il prima possibile. Ho imparato molto in Azzurro: con i compagni, con lo staff tecnico. Mi hanno aiutato, mi hanno fatto adattare velocemente“.

Il ragazzo afferma che se gli sarà concessa un’altra opportunità cercherà di sfruttarla al meglio. Dice anche di aver voglia di imparare, crescere e diventare un grande centravanti. “Ho tante sensazioni, tante emozioni difficili da spiegare. Mi sono allenato per questo, per gareggiare ai massimi livelli e con l’Italia ho potuto raggiungerli“. In Argentina quasi tutti i programmi sportivi hanno celebrato il suo bel goal fatto all’Inghilterra. E in effetti, Retegui è riuscito a dimostrare doti da vero bomber con un controllo di buon livello e tiro immediato, preciso.

Un centravanti puro da affiancare a Lautaro e che allontana la permanenza di Lukaku

Con due reti nelle sue prime due presenze in Azzurro, Mateo Retegui si è fatto notare da molte squadre. E così, oltre all’Inter, ci sono altre pretendenti pronte a ingaggiarlo. Squadre che non hanno certo paura di sborsare 18 milioni. L’Inter parte leggermente avvantaggiata perché ha iniziato a trattare con l’entourage del giocatore e con il club argentino prima della sua convocazione in Nazionale.

Sull’oriundo al momento ci sono varie squadre italiane. Poi c’è l’Atletico Madrid, e non solo. In Germania, scrivono per esempio che l’Eintracht Frankfurt abbia già trovato una mezza intesa con il Tigre. La squadra con cui parlare è infatti il Tigre e non il Boca. Questo perché i primi riscatteranno Retegui per 2,1 milioni di euro acquistando solo il 50% del cartellino dal Boca. Poi il club gialloblu riceverà l’altra metà quando il Tigre lo venderà.

In Argentina danno per ora l’Inter in vantaggio sull’Atletico Madrid. Ma nelle ultime ora qualcosa potrebbe essere cambiato. I Colchoneros possono infatti pagare subito il Tigre, mentre l’Inter vorrebbe proporre un prestito con obbligo di riscatto. L’acquisto di Retegui dal Tigre implicherebbe per l’Inter un esborso tale da rendere quasi impossibile il rinnovo del prestito di Lukaku. O l’uno o l’altro, questa l’antifona. Chi dei due giocherà dunque in coppia con Lautaro la prossima stagione? L’oriundo sembra in vantaggio…