Ultimo avvertimento, arriva il comunicato UFFICIALE: “Pazienza finita”

Parole dure e cariche di risentimento da parte della Curva Nord nei confronti dell’Inter, alla terza sconfitta consecutiva in campionato

La sconfitta rimediata dall’Inter ad opera della Fiorentina di Vincenzo Italiano brucia ancora come una ferita viva. Non tanto perché questo risultato tanto amaro è arrivato contro una delle storiche rivali del club nerazzurro, ma perché ha avuto il sapore di beffa nonostante una prestazione non propriamente da gettar via. Le occasioni da rete ci sono state, ma non sono state affatto concretizzate dagli attaccanti. Primi fra tutti, dunque, da Lukaku e Correa. Ma anche la difesa, rivisitata laddove possibile, ha mostrato ancora tanti punti interrogativi. E l’operato di Simone Inzaghi, nel complesso, non piace non soltanto ai tifosi ma fa riflettere molto anche la dirigenza.

E sulla scia di questo triste resoconto, la rappresentanza di tifosi sostenitori appartenenti alla Curva Nord dello Stadio San Siro non ha trattenuto oltre il proprio malcontento nei confronti dell’intero meccanismo dell’Inter. Un meccanismo che, a poche settimane dalla conclusione della stagione, non starebbe portando ai frutti sperati. E la paura più grande è che questi frutti non possano essere colti. “Abbiamo sempre sostenuto la squadra anche nei momenti peggiori, ma la pazienza ha un limite. E questo limite è dato dai risultati minimi che reputiamo una squadra come la nostra debba raggiungere, dai valori che siamo certi possano essere ancora espressi“, si legge nel comunicato ufficiale diramato sui canali social.

La Curva Nord è stufa: “Rispettate quella maglia”

Dunque i prossimi impegni in programma nel fitto calendario dell’Inter potrebbero essere decisivi per delineare il destino della stagione.

“Noi ci troveremo ancora una volta al fianco di questi colori ma se non raggiungeremo i traguardi prefissati riterremo tutti responsabili del fallimento e li tratteremo come meritano“, si legge ancora nella cruda nota. “Rispettate quella maglia. Chi non dà tutto, non dà niente“, conclude. Nulla di più chiaro di questo. La tifoseria è stanca di osservare una squadra potenzialmente costruita per vincere tutto, non riuscire a strappare risultati utili ai fini della classifica in un momento della stagione particolarmente delicato e decisivo come questo. Le tre sconfitte di fila in campionato possono lasciare il sentore, per molti, che l’Inter non sia neppure pronta per affrontare l’importante palcoscenico dei quarti di finale di Champions League contro una formazione ostica come il Benfica. Senza neppure contare che ci sono anche le due semifinali di Coppa Italia da disputare contro la Juventus, sulla cresta dell’onda per gli ultimi risultati positivi. Tutto sembra remare contro l’Inter. È tempo di invertire la tendenza con questo ultimatum secco.

Inchiesta plusvalenze, Lubrano a TvPlay: “Lo scudetto va revocato”

Ospite della diretta streaming sul canale ‘TvPlay‘, l’avvocato Enrico Lubrano – esperto di diritto sportivo – ha dedicato un’ampia parentesi della sua trattazione al caso Juventus legato all’inchiesta plusvalenze.

Sebbene non interessi in via diretta all’Inter, la questione riveste una certa importanza a livello generale. “Da che mondo è mondo se un campionato viene alterato, allora la squadra che vince sul campo vedrà lo Scudetto revocato e dovrà cedere il passo alla seconda in classifica. Questo è il contenuto del ricorso presentato in Corte d’Appello per il falso in tre stagioni consecutive in cui la Juventus è uscita Campione d’Italia“, sostiene Lubrano. A questo seguiranno dunque risvolti importanti che potrebbero anche favorire il Napoli.