Coppa Italia, designato l’arbitro di Juventus-Inter

Nominato il giudice di gara che condurrà la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Juventus ed Inter. Terzo gettone stagionale per lui assieme ai nerazzurri

C’è attesa nello scoprire con quale piglio scenderà in campo l’Inter in questo primo round contro la Juventus, valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia, dopo gli ultimi tre ko consecutivi maturati in campionato.

La squadra di Simone Inzaghi non trova, infatti, la via della vittoria dallo scorso 5 marzo in occasione del successo interno fatto registrare contro il Lecce. Per il resto, sono giunti nel mezzo tre pesanti sconfitte accusate in campionato con Spezia, Juventus e Fiorentina ed il pareggio in Champions League contro il Porto che ha valso, poi, il passaggio del turno ai nerazzurri. Testa alla Coppa Italia ora, dove Lautaro e compagni si giocano il pass per la finale, e con Davide Massa che sarà il giudice di gara di giornata.

Juventus-Inter, arbitra Massa: a lui il big match d’andata di Coppa Italia

Sarà Davide Massa ad arbitrare Juventus-Inter di domani sera, sfida che prenderà il via alle ore 21 in quel dell’Allianz Stadium’.

Il giudice di gara della sezione di Imperia ha già incontrato due volte i nerazzurri sul proprio cammino nel corso di quest’annata e, dopo aver arbitrato Inter-Roma ed Inter-Milan in campionato, ritroverà nuovamente la squadra di Simone Inzaghi davanti a sé. Assieme a lui ci saranno Costanzo e Passeri come assistenti, IV uomo designato Guida, mentre al VAR ci sarà la coppia Di Paolo-Dionisi.