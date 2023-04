“Brahim Diaz”: l’annuncio che ‘scuote’ il mercato Inter

Il fantasista spagnolo è il tassello mancante dell’Inter di Inzaghi, ecco la rivelazione a margine dell’analisi prestazionale dei nerazzurri in campionato

Poche ore al fischio d’inizio dell’ennesimo scontro diretto del derby d’Italia tra Juventus e Inter, nella cornice dell’Allianz Stadium, a non molti giorni di distanza dall’ultima uscita in campionato che è costata alla formazione nerazzurra non soltanto il gol-beffa di Filip Kostic dopo l’evento del presunto fallo di mano di Adrien Rabiot, ma anche l’espulsione di Danilo D’Ambrosio per reazione nella mini rissa finale con Leandro Paredes.

Si prospetta, dunque, una sfida molto sentita che ha il sapore di redenzione. Ma per Paolo Bonolis, dichiaratamente di fede nerazzurra, ci sarà da fare moltissima attenzione abbassando le aspettative, per restare in linea con quello che è il momento di forma negativo della squadra allenata da Simone Inzaghi. “Non so se ci siano tensioni nello spogliatoio ma l’idea di cacciare l’allenatore a poche settimane dal termine della stagione non credo sia una buona cosa. Chiaro che il tifoso non è contento ma penso che la priorità adesso sia quella di ripartire dai giovani, senza dover bramare necessariamente vittorie una dietro l’altra“, ha commentato in prima battuta il noto conduttore tv.

“Quanto alla questione strettamente legata al profilo dell’allenatore, in futuro sarà importante non avere un tecnico talebano ma uno che possa cambiare le carte in tavola al momento del bisogno. Bisognerà giocare bene con la rosa a disposizione. Al momento abbiamo Calhanoglu e Mkhitaryan che giocano nello stesso ruolo. Correa non è pervenuto, Dumfries non credo abbia propensione tattica per giocare in Serie A, Lukaku è stato investito da troppi infortuni. E poi, a dirla tutta, manca un calciatore di qualità che possa saltare l’uomo, uno come Brahim Diaz per il Milan“, ha infine concluso Bonolis lanciando il nome del trequartista spagnolo. Quest’ultimo, autore di un’incredibile cavalcata al momento della prima rete del Milan contro il Napoli segnata da Rafael Leao, sta dando modo a Paolo Maldini di poter credere ancora in lui mettendo il Real Madrid alle spalle al muro. E per l’Inter diventerebbe soltanto un sogno lontano.

Inzaghi sotto accusa: “Ha troppa paura”

Per un’altra figura di spicco dello scenario sportivo, il giornalista de ‘Il Corriere della Sera’ Paolo Tomaselli, ospite della trasmissione ‘TvPlay‘, Inzaghi rappresenta comunque un nodo cruciale che l’Inter deve sbrogliare.

“Inzaghi lo vedo molto impaurito in questo momento. Ma credo che non abbia più nulla da perdere, quindi farebbe bene a non avere paura. Non sarà più l’allenatore dell’Inter a meno che non riesca a vincere la Champions League. In buona parte delle partite giocate quando è passata in svantaggio ha sempre perso, non riuscendo a ribaltare il risultato. Questo dimostra grandi limiti, come se ci si sentisse offesi di tornare a casa in una posizione di svantaggio“, ha poi commentato Tomaselli infierendo sulla scarsa produttività dell’Inter nell’ultimo periodo.