All-in su Retegui: ci sono le cifre

Tutti pazzi per Mateo Retegui, il nuovo centravanti della Nazionale italiana che ha subito conquistato Mancini e trovato due gol. Il mercato si infiamma per lui

La sosta per le nazionali ha portato alcune indicazioni in dote a Mancini e alla sua Italia. La prima e più importante riguarda il ruolo di centravanti, dove Mateo Retegui, esordiente assoluto, è riuscito a disimpegnarsi bene mettendo anche a referto due reti in altrettante gare.

Un esordio molto chiacchierato quello del centravanti classe 1999 di proprietà del Boca Juniors, ma attualmente al Tigre, che in Argentina sta facendo benissimo, e che anche con l’Italia è riuscito a far valere le sue qualità con due gol interessante: prima freddo davanti alla porta contro l’Inghilterra, e poi imperioso nello stacco nella vittoria su Malta. Due primi assaggi che gli hanno consentito di mettersi in mostra anche di fronte ai tifosi italiani, al netto del suo trascorso argentino. Anche in termini di mercato Retegui sta iniziando ad intrigare diversi club tra Serie A e Bundesliga. In Italia è stato associato a più riprese e da più fonti soprattutto all’Inter, che potrebbe andare a modificare la struttura del proprio attacco per l’anno prossimo. Un calciatore, che come evidenziato a ‘Sky Sport’, aveva impressionato sin da subito anche Francesco Totti: “Lo vidi in alcuni video quando giocava in Argentina, mi ha impressionato sul lato fisico e mentale, era voglioso. Era ancora inesperto, parliamo di tre anni fa. Sono contento per lui, è un ragazzo che merita”.

Retegui, l’Inter non può affondare. Sprint dell’Eintracht

Una buona intuizione quindi quella di Mancini su Retegui, che potrebbe favorire la Nazionale azzurra ma anche il mercato intorno al ragazzo. Il futuro è tutto da decifrare e passerà prima di tutto da chi ne detiene il cartellino.

L’italo-argentino può intrigare l’Inter, ma l’Eintracht Francoforte sta facendo sul serio per lui in vista del mercato della prossima estate. Il focus è ben indirizzato e potrebbero provare ad intavolare un accordo sui 18–20 milioni di euro per trovare l’intesa con il Tigre che riscatterà il cartellino dal Boca (che ha anche il 50% sulla futura rivendita del calciatore). Una proprietà quindi ancora da stabilire nel merito, prima di dare il via libera alla caccia a Retegui, che intanto dovrà continuare a segnare per guadagnarsi un posto in Europa. L’Inter parla di lui con intermediari da tempo, ma ad oggi non risulta esserci alcun accordo. Tra l’altro i nerazzurri non sanno ancora se faranno la Champions il prossimo anno, di conseguenza quale sarà e se ci sarà un budget per gli acquisti. Tuttò ciò, quindi, non può che avvantaggiare i club concorrenti, Eintracht in primis.