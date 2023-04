Bastoni, rinnovo e addio: soldi e scambio a Londra

Il centrale dell’Inter va verso l’intesa per il rinnovo assieme ai nerazzurri. Permanenza non ancora certa al 100% però, occhio all’affare in Premier

L’Inter, di contratti da dover sistemare, ne ha ancora moltissimi in quest’ultimo lasso di tempo. Pensiamo per esempio a quelli di Calhanoglu, de Vrij e Dzeko, ma anche a quello di Alessandro Bastoni, prossimo alla scadenza nel 2024.

A onor del vero, infatti, Marotta e Ausilio hanno già escogitato un piano in mente per ottenere il triplo sì da parte dei tre nerazzurri in questione. Quella del rinnovo del centrale olandese resta, ora come ora, solamente una banale questione di tempo con l’ex Lazio che si appresta a dover siglare un biennale dove andrà a percepire 4 milioni netti all’anno (16 lordi per intenderci). Come già accennato, per il resto, anche il ‘Cigno di Sarajevo’ si trova in una situazione alquanto simile.

Il bosniaco è, infatti, prossimo alla firma assieme ai nerazzurri dove dirà di si all’offerta annuale dell’Inter sulla base di 3,5-4 milioni netti, ossia 7-8 lordi. Il contratto più oneroso di tutti, invece, sarà quello di Hakan Calhanoglu: calciatore che, essendo in scadenza nel 2024, sottoscriverà un accordo sino a giugno 2027 andando a percepire 6 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Di conseguenza, il turco verrà a costare ai nerazzurri 48 milioni lordi per tutti i prossimi anni a venire. Una situazione alquanto simile alla sua, poi, la sta vivendo anche Alessandro Bastoni: centrale di difesa per il cui rinnovo non si hanno ancora assolute certezze.

Ad essere sinceri, negli ultimi tempi si è sì accennato moltissimo del potenziale rinnovo dell’ex Atalanta…Anche se, perlomeno sino a questo momento, non c’è ancora nulla di certo. Nonostante questo però, il prolungamento di contratto del classe ’99 resta ancora del tutto fattibile, con la possibile intesa che può essere trovata attorno ai 6 milioni di euro con bonus inclusi. Non basta solamente questa mossa, per il resto, a scongiurare definitivamente gli assalti esteri giunti nell’ultimo periodo nei confronti del forte centrale ‘made in Italy’ di piede mancino. In tanti hanno posto, non a caso, la propria attenzione su di lui già nella scorsa estate ed è proprio per questo che la sua permanenza non è ancora certa al 100%. In tal senso, occhio non soltanto al Tottenham, ma anche al Chelsea.

Calciomercato Inter, Bastoni può dire addio dopo il rinnovo: occhio ai colloqui per Lukaku/Onana e Chalobah

Come già accennato nelle righe precedenti – oltre al Tottenham, società che lo aveva già cercato nella scorsa estate con l’Inter che è stata ad un passo dal cederlo – altri club europei possono seriamente tornare all’assalto di Alessandro Bastoni da un momento all’altro.

Tante altre pretendenti di Premier League, assieme al Bayern Monaco, hanno già posto particolare attenzione nei suoi confronti. Viene, per esempio, da pensare anche al Chelsea: club che continua a monitorarlo fortemente tutt’ora. Momentaneamente, i ‘Blues’ sono ancora senza allenatore in quanto rei di aver appena sollevato Potter dall’incarico di allenatore della prima squadra e con Julian Nagelsmann, anche lui fresco di esonero dai bavaresi, che continua a restare l’ipotesi numero uno per la panchina degli inglesi.

A prescindere da questo potenziale scenario, che può seriamente concretizzarsi, quello di Bastoni resta un nome che garba particolarmente all’intera dirigenza londinese. Il Chelsea lo ha, infatti, individuato come eventuale ed ipotetico rinforzo per la propria retroguardia difensiva, sin qui responsabile di aver già rimediato ben 30 reti in sole 28 gare di campionato. L’ipotesi che potrebbe dunque, dal nulla, prendere vita è quella di vedere Bastoni siglare il suo rinnovo assieme all’Inter per poi dire, nel caso, immediatamente addio.

Come ormai risaputo, non a caso, i nerazzurri continuano a ritrovarsi, tutt’ora, in una situazione alquanto delicata in chiave mercato e ciò non esclude, per l’appunto, la potenziale partenza di qualche big (magari, proprio, quella di Bastoni). Proprio in virtù di questo, quindi, non è affatto escluso che nei dialoghi con l’Inter per Lukaku – o magari Onana, visto che i ‘Blues’ nutrono un importante debole calcistico nei suoi confronti – possa finirci anche il discorso legato alla partenza del forte centrale ‘made in Italy’. Su questo, il Chelsea potrebbe anche arrivare a proporre 35 milioni più il cartellino di Trevoh Chalobah, profilo che continua ad interessare particolarmente ai nerazzurri per la difesa.