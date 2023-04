DIRETTA Coppa Italia, Juventus-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta la Juventus di Allegri nella semifinale di Coppa Italia. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter fa visita alla Juventus a Torino in una gara valida come andata della prima semifinale di Coppa Italia. Il terzo derby d’Italia di questa stagione che sarà diretto da Massa di Imperia.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci da tre sconfitte consecutive in Serie A che hanno messo a repentaglio la qualificazione alla prossima Champions League, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Parma agli ottavi e l’Atalanta ai quarti. Dall’altri i bianconeri di Massimiliano Allegri, che invece hanno una striscia di tre vittorie di fila che li hanno rilanciati nonostante la penalizzazione di 15 punti in classifica, hanno avuto la meglio prima sul Monza e poi sulla Lazio. In campionato, sempre a Torino, la Juve si impose con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Rabiot e Fagioli. La gara di ritorno a Milano è prevista per il 26 aprile. Interlive.it vi offre la super sfida dell’Allianz Stadium in tempo reale.