Inter beffata: squalifica e multa, la decisione è UFFICIALE

Il club nerazzurro non ha scampo di fronte alla decisione del Giudice Sportivo relativa alla squalifica del calciatore espulso, con lui anche il diretto avversario bianconero

La sconfitta rimediata dall’Inter nel big match di San Siro contro la Juventus è costata non soltanto una brutta figura e tre punti preziosi in classifica – peggiorata ulteriormente dopo l’incontro con la Fiorentina – ma anche la sanzione disciplinare a Danilo D’Ambrosio per aver partecipato alla rissa finale di cui si è macchiato colpevole anche il centrocampista bianconero Leandro Paredes.

Il Giudice Sportivo ha dunque analizzato il referto di gara rilasciatogli dall’arbitro di stanza e ha potuto comminare al difensore nerazzurro la squalifica anche per la prossima gara di campionato contro la Salernitana. Una tegola importante per Simone Inzaghi, sulla quale l’Inter non ha potuto nulla neppure presentando ricorso ufficiale. Soltanto la multa, a quanto pare, è stata oggetto di revisione e conseguente annullamento. Un contentino non importante che mette in risalto, ancora una volta, l’incapacità da parte della società nerazzurra di tutelare i propri calciatori nelle sedi opportune visti i pochi, scarni tentativi di ricorso lanciati nel corso degli ultimi anni in seguito a situazioni di difficoltà organizzativa. Per di più, la situazione ha il sapore di beffa perché in casi simili la sanzione ai danni di un calciatore era stata persino dimezzata. E intanto, D’Ambrosio tornerà faccia a faccia con Paredes questa sera contro la Juventus nell’altro scontro diretto valevole per la semifinale d’andata della Coppa Italia.

Juventus-Inter, torna D’Ambrosio in Coppa Italia

Per l’occasione, Inzaghi dovrebbe dunque riconfermare il difensore centrale di destra lungo la linea a tre composta da Francesco Acerbi come centralissimo e Alessandro Bastoni braccetto di sinistra. Resterà a disposizione Stefan de Vrij, tenuto in disparte per poter affrontare con maggiore serenità l’incontro di campionato in trasferta a Salerno.

Fronte Juve, invece, Massimiliano Allegri non dovrebbe schierare nuovamente Paredes facendolo dunque partire dalla panchina. La linea di centrocampo bianconera dovrebbe così essere composta da Manuel Locatelli, Nicolò Fagioli e Adrien Rabiot.