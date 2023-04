Calciomercato Inter, accordo da 20 milioni: è fatta col Chelsea

I ‘Blues’ non sono ancora sazi del tutto e tornano a mettere a segno un nuovo colpo sul mercato. Nerazzurri anticipati, così come gran parte delle altre big europee

Dalle parti di Londra non c’è più tempo per pensare al passato. Il Chelsea deve fare una sola ed unica cosa in vista del futuro ed è quella di guardare avanti. Nonostante il recentissimo esonero di Graham Potter infatti, con l’intera proprietà che deve ancora individuare il suo nuovo sostituto, i ‘Blues’ sono tornati nuovamente all’assalto sul mercato.

I 281 milioni di euro spesi nella sessione di calciomercato estiva di un solo anno fa, ai quali vanno aggiunti i 329 consumati nello scorso gennaio, non spaventano minimamente Todd Boehly e i suoi che, anzi, hanno ora ancor più voglia di nuove forze fresche: col primo acquisto, del tutto futuribile, che è ad un passo dall’essere messo a segno. A onor del vero, infatti, il Chelsea appare del tutto propenso a compiere gli stessi passi intrapresi già da un po’ di tempo dal Real Madrid ed è per questo che è vicinissimo all’ingaggio di una futura pedina dall’altissimo valore e dalla grandissima prospettiva.

Sono stati gli stessi ‘Blancos’, non a caso, a portare a termine l’affare Endrick: attaccante classe ’06, ad oggi in forza al Palmeiras, che metterà piede in quel di Madrid al compimento dei diciott’anni, ossia nel prossimo 2024. La stessa cosa, ora, vogliono fare i ‘Blues’ con un altro calciatore…Che non è da escludere che possa, anche, essere stato vicino all’Inter eventualmente.

Calciomercato Inter, il Chelsea anticipa tutti per Paez: affare da 20 milioni in chiusura

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente da ‘London Evening Standard’ nelle ultime ore, il Chelsea è ad un passo dal portare a termine l’affare Kendry Paez.

Il giovane trequartista ecuadoregno si trova ad oggi in forza all’Independiente del Valle: club militante nel campionato di prima fascia dell’Ecuador e con cui ha già messo a segno 1 rete in sole 3 gare. Sempre a detta del portale inglese, emerge fuori che il Chelsea ha già bruciato la folta concorrenza di tutti gli altri club europei offrendo 20 milioni di euro per il cartellino del giovane classe ’07, al che manca solamente la firma definitiva.

Non è da escludere, inoltre, che Paez possa essere stato offerto anche all’Inter…Anche se, ad aver avuto la meglio di tutti, sono stati nuovamente in ‘Blues’. E’ tutto fatto, si attende ora solamente la fumata bianca che è in arrivo.

Bene, fino ad un attimo fa vi accennavamo del Real Madrid e della situazione Endrick. Adesso, invece, c’è un altra faccenda, riguardante la potenziale girandola di cambi in panchina, che rischi di coinvolgere non soltanto le ‘Merengues’ ma anche gli stessi ‘Blues’. Il Chelsea resta, infatti, alla ricerca di un nuovo allenatore. Ad oggi, il preferito resta Julian Nagelsmann, tecnico esonerato recentemente dal Bayern Monaco, ma occhio anche al nome di Luis Enrique: spuntato fuori sempre più con insistenza nelle scorse ore. Nel frattempo, anche l’ipotesi Brasile continua a restare un’opzione più che concreta per Carlo Ancelotti: tecnico del cui futuro ne ha parlato una persona in particolare.

Falcao a Tv Play: “Mio padre maggiore sponsor per Ancelotti. Il Brasile vuole soltanto lui ma occorre una decisione”

Giuseppe Falcao, niente meno che figlio d’arte dell’ex calciatore della Roma Roberto Falcao, è intervenuto in diretta ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play, per dire la propria sulla situazione Ancelotti-Brasile.

“Il duo Falcao-Ancelotti può tornare a riformarsi di nuovo. Da quel che so io, in questo momento si è preso un altro po’ di tempo per riflettere per bene sul tutto. Se il Brasile dovesse ingaggiarlo in ottica del prossimo Mondiale, Ancelotti andrà tendenzialmente verso la chiusura della sua carriera. Su Instagram, per esempio, si legge addirittura di una specia di incontro avvenuto già a Madrid tra lui e mio padre. Non è un caso che tutte le Nazionali abbiano trovato un nuovo CT dopo Qatar 2022 tranne il Brasile. Questo perché aspettano Carletto, ma prima o poi dovranno prendere una decisione” – ha esordito.

“In questo momento, Ancelotti è a pieno regime concentrato sul Real Madrid. Per il resto, posso solamente dirvi che il suo principale sponsor resta mio padre. Fa il dg del Santos e, in qualche modo, potrebbe aiutarlo ad ambientarsi al meglio in questa sua potenziale nuova realtà del tutto nuova a lui. Queste sono scelte di vita e resta comunque da dover tenere in conto che, da parte del Brasile, c’è anche l’ambizione di tornare a vincere il Mondiale dopo un po’ di anni compiuti con grande fatica”.