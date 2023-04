Vergogna a Torino: nota Ufficiale Inter su Lukaku

Romelu Lukaku espulso dopo essere stato bersagliato da cori razzisti per tutta la partita Juve-Inter: martedì 04 aprile 2023 va ricordata come la serata della vergogna italiana a Torino

Al 95′, Lukaku si presenta sul dischetto per calciare un rigore, dopo un fallo di mano in area di Bremer. Il belga spiazza Perin, segna e poi viene espulso per aver esultato. Un’esultanza scomposta e provocatoria? No, Big Rom ha celebrato il proprio goal in modo dignitoso e rispettoso, di fronte ai tifosi avversari che lo avevano insultato senza pietà per tutto il tempo della sua permanenza in campo.

L’Italia è questa: un Paese in cui ci si accorge del marcio sempre in ritardo, con sospetto, e lo si denuncia solo quando sembra brutto non farlo, altrimenti si butta tutto sotto il tappeto, e amen. Poteva finire così, al solito. Tutte le prime pagine dei giornali infatti hanno evitato di parlare di razzismo. TuttoSport ha invocato un rosso a Lukuku per un suo intervento precedente e ha accusato il belga di eccessivo nervosismo. Gli altri quotidiani hanno parlato di esultanza provocatoria o al limite fraintesa.

Dall’estero sono arrivate le prime critiche all’arbitro e all’ipocrisia dei giocatori juventina, insieme alle manifestazioni di solidarietà nei confronti di Lukaku: in tanti hanno denunciato la vergogna andata in scena a Torino. Cos’è successo, è facile ricostruirlo, senza dover indagare nella psicologia dei soggetti in causa o in fini nascosti. Ci sono le immagini, ed è tutto chiaro.

Ieri sera Lukaku dell’Inter è stato espulso, dopo aver reagito più o meno polemicamente ai cori razzisti ricevuti da parte di alcuni tifosi della Juventus. Questo è quanto. Subito dopo aver segnato si è bloccato sul posto, sull’attenti, con gli occhi chiusi e un dito steso sulle labbra. Quest’esultanza è già stata usata dal belga, anche recentemente, in nazionale: è un omaggio all’amico Atsu, morto durante il terremoto in Turchia di qualche mese fa.

Vergogna allo Stadiud, Lukaku zittisce i cori razzisti: arriva l’espulsione

Dopo essere stato raggiunto dai compagni, stretto nella morsa dei festeggiamenti, Lukaku ha aperto gli occhi e ha guardato la curva juventina, da cui continuavano a giungere fragorosi gli insulti. Intanto Perin, Danilo e altri giocatori della Juventus erano già partiti per fermare i festeggiamenti dell’Inter, indispettiti. A quel punto Lukaku, visibilmente toccato dagli insulti razzisti ricevuti, ha pronunciato due o tre volte “Muto!”.

Per l’arbitro (su indicazione di Cuadrado, con tanto di inseguimento) non è stato opportuno zittire i razzisti. E così è scattata la seconda ammonizione con conseguente rosso. L’ennesima dimostrazione che in Italia c’è un problema col razzismo ma anche e soprattutto coi modi in cui affrontarlo.

Il belga era stato bersagliato con cori razzisti, insulti e ululati, prima e dopo la sua esultanza. Un’esultanza, ribadiamolo, nota e già messa in scena su altri campi: non certo una provocazione. Il centravanti dell’Inter era nervoso? Certo: stava tirando un rigore al 95′, di fronte a una curva piena di imbecilli razzisti. Aveva voglia di mandare un segnale a chi lo stava e lo aveva in precedenza offeso. Ora si spera che l’ammonizione possa essere annullata. Gli ispettori federali non possono non aver udito. E anche se allo stadio erano distratti, ci sono immagini molto chiare.

Il comunicato ufficiale dell’Inter

I primi a reagire sono stati l’Anderlecht e la nazionale belga, con comunicati di solidarietà a Lukaku. Il comunicato dell’Inter arriva assai in ritardo, ma per fortuna arriva. Questo è il testo, che riportiamo per intero.

“Siamo fratelli e sorelle del mondo. Dal 9 marzo 1908 è questa la nostra storia. Vogliamo ribadire con fermezza che ci schieriamo compatti contro il razzismo e ogni forma di discriminazione. Il calcio e lo sport devono essere non solo un veicolo di emozioni ma anche di valori chiari e condivisi, che nulla hanno a che fare con quanto visto ieri sera negli ultimi minuti della semifinale di coppa Italia a Torino, Juventus-Inter. Per questo ribadiamo tutto il nostro appoggio, il nostro affetto e la nostra solidarietà a Romelu Lukaku, come il mondo del calcio sta facendo da più parti in queste ore. Forza Rom, siamo con te!”

Nella notte, subito dopo i fatti di Torino era arrivata una nota ufficiale di Roc Nation, la società newyorkese che cura l’immagine del belga: “Insulti razzisti spregevoli a Lukaku: la Juve si scusi e la Lega condanni… Offeso prima, durante e dopo il rigore“.

Ululati e insulti razzisti a Lukaku dalla curva degli ultrà della Juve#JuveInter #Lukaku pic.twitter.com/yM7nZqtLfA — Interlive (@interliveit) April 5, 2023

Dovrà scusarsi anche Massa. Ma prima di lui dovrà farlo la Juventus. A fine partita Allegri, Danilo e Perin, intervistati dalle televisioni, hanno minimizzato l’evento, oppure hanno dato la colpa a Lukaku. Danilo ha ribadito che l’espulsione è stata giusta. Cosa dice il regolamento? Il secondo giallo per Lukaku da regolamento (esultanza provocatoria) non è un errore formale. Ma dato che questa esultanza è stata palesemente la risposta a cori razzisti Massa aveva il dovere di leggere diversamente la situazione. E sorvoliamo sul comportamento di Cuadrado e di altri giocatori della Juventus.