Juventus-Inter, il gancio di Cuadrado ad Handanovic | VIDEO

Le immagini appaio chiare: il colombiano colpisce il portiere e capitano dell’Inter nel corso dell’acceso faccia a faccia dopo il triplice fischio di Massa

Dai video che girano sui social appare chiaro ed evidente il gancio rifilato da Cuadrado ad Handanovic dopo l’accesso faccia a faccia durato alcuni secondi tra lo stesso portiere e capitano dell’Inter e l’esterno della Juventus, autore del gol del momentaneo 1-0.

L’arbitro Massa ha poi espulso entrambi, con il colombiano che rischia però di subire una maxi squalifica.

Ecco il gancio di Cuadrado ad Handanovic.

Va proprio a segno.

Questo è un gesto da 5 giornate di squalifica.

Se non ricordo male in caso di comportamento violento grave in Coppa Italia le squalifiche sono state estese in campionato#JuveInter pic.twitter.com/kY1cMP2s7I

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 4, 2023