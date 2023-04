Telefonata all’Inter: stangata UFFICIALE, 8 giornate di squalifica

Si attendono i provvedimenti disciplinari nei confronti degli espulsi a seguito del match di Coppa Italia tra Juventus e Inter, intanto arriva una maxi squalifica

Il match andato in scena sul manto erboso dell’Allianz Stadium tra Juventus e Inter valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia ha lasciato dietro di sé terra bruciata di calciatori ‘pizzicati’ dal direttore di gara per situazioni di gioco avverse.

Quel che ha preoccupato maggiormente e destato le attenzioni mediatiche sono stati gli eventi in prossimità del rientro negli spogliatoi, partendo dalla rissa di fine partita che ha visto coinvolti Samir Handanovic e Juan Cuadrado entrambi espulsi per aver trasformato uno scontro verbale in qualcosa di spinto. Pochi istanti prima, oltretutto, era stato espulso anche Romelu Lukaku per doppia ammonizione in seguito all’esultanza della rete del pari che – a giudizio dell’arbitro – sarebbe stata rivolta in modo spregiudicato alla panchina avversaria.

In virtù di questa concatenazione di eventi spiacevoli, senza neppure menzionare la tanto discussa parentesi a sfondo discriminatorio che ha subito lo stesso centravanti belga, il Giudice Sportivo è prossimo a valutare caso per caso al fine di assegnare a ciascuno la rispettiva punizione disciplinare. Al contempo, però, la partita in oggetto non è stata l’unica degli scorsi giorni ad essere stata ‘macchiata’ da fatti catastrofici. Ad aver fatto molto discutere è stata anche l’espulsione di Aleksandar Mitrovic, centravanti di proprietà del Fulham, per aver spintonato e aggredito verbalmente l’arbitro Chris Kavanagh di stanza nell’incontro con il Manchester United valevole per i quarti di finale di FA Cup.

Follia Mitrovic: otto giornate fuori, boom mediatico

Al calciatore in questione sarebbe stata comminata la sanzione di 8 giornate di squalifica, qualcosa di tanto pesante da rasentare la diffida prolungata. Anche il tecnico Silva dovrà fare ammenda delle proprie colpe.

Così scrive con una nota ufficiale la Commissione che ha analizzato il caso specifico: “A seguito dell’udienza in relazione alla partita di FA Cup con il Manchester United del mese scorso, una Commissione indipendente ha deciso che il calciatore Aleksandar Mitrović deve scontare la squalifica di otto partite, di cui una già passata. Dovrà inoltre pagare una multa di 75.000 sterline. Marco Silva dovrà scontare un’espulsione per due partite e pagare una multa di 20.000 sterline per l’episodio che lo ha visto protagonista. Marco Silva dovrà pagare una multa separata di 20.000 sterline per i suoi commenti sui media dopo la partita. Il club dovrebbe essere multato di 40.000 sterline per non aver impedito ai suoi giocatori di circondare l’arbitro”.

Da ricordare che Mitrovic era stato inserito nella lista dei potenziali centravanti papabili a comporre l’attacco dell’Inter a partire dalla prossima stagione, in funzione dell’assenza di Lukaku di rientro al Chelsea.