I complimenti di Zhang, è UFFICIALE: “Fino al 2027”

Arriva la conferma della decisione presa dall’UEFA sulla rielezione del presidente, candidato unico, a cui è seguita anche la benevolenza di Zhang

Gli ultimi giorni di calcio internazionale sono stati piuttosto tumultuosi perché hanno visto, soprattutto su territorio inglese, diversi cambiamenti a livello societario e dirigenziale. Dapprima la partenza di Antonio Conte, fresco di rescissione consensuale di contratto con il Tottenham; poi l’esonero di Graham Potter sulla panchina del Chelsea e ancora le numerose voci di acquisizione delle quote societarie del Manchester United da parte di un colosso estero.

La lista potrebbe ancora continuare con l’annessione di un nuovo socio di maggioranza nell’organigramma societario dell’Inter, sebbene nelle ultime settimane non siano stati fatti grossi passi avanti in questa direzione. In ogni caso, l’istituto bancario Goldman Sachs continua la propria ricerca di investitori specialmente statunitensi. Lo stesso presidente Steven Zhang, comunque, appare piuttosto tranquillo e fiducioso che i bilanci societari possano tornare al proprio posto anche a seguito di un’attenta e mirata campagna trasferimenti la prossima estate. Nel frattempo, il presidente cinese resta vigile sulle questioni di carattere internazionale e non ha fatto mancare il proprio supporto ad Alexander Ceferin, presidente in carica dell’UEFA da poco rieletto in via ufficiale in occasione del Congresso tenuto a Lisbona per la cui carica era candidato unico.

Zhang si congratula con Ceferin, rieletto presidente UEFA

Il mandato di Ceferin, come noto già da tempo, è stato prolungato fino al 2027. Pertanto, Zhang ha voluto congratularsi direttamente con lui a nome della società nerazzurra con un tweet sul proprio canale social di riferimento: “Il presidente e l’Inter si congratulano con Alexander Ceferin per la sua rielezione in qualità di presidente dell’UEFA“, si legge nel post.

Nelle ultime ore, il dirigente sloveno aveva anche detto la sua sulla delicata questione Superlega, all’interno della quale tante grandi realtà europee avrebbero voluto far confluire il proprio impegno atto alla creazione di una nuova grande economia di punta del calcio internazionale. Ceferin, come molti altri rappresentanti dell’unico organo di controllo demandato dalla FIFA nel Vecchio Continente, si è sempre detto profondamente riluttante e contrario. Nuovi sviluppi, dunque, non dovrebbero nascere nel prossimo futuro. La sua posizione resta netta.