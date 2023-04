Ritorno e chiamata all’Inter: ‘Facciamo lo scambio con Lautaro’

Da Madrid può giungere una proposta di scambio alquanto allettante. Nel mezzo dell’affare può finirci il ‘Toro’ con l’Inter che ha però già fatto sapere una cosa

Nonostante Lautaro Martinez non vada a segno dal match di campionato giocatosi nello scorso 5 marzo contro il Lecce, col ‘Toro’ che proverà a rifarsi già questa sera in occasione della gara contro la Salernitana di Paulo Sousa, quella del centravanti di Bahia Blanca resta ugualmente una stagione più che positiva.

A onor del vero, infatti, l’ex Racing Club ha già messo a referto in quest’annata la bellezza di 17 reti e 7 assist. Numeri davvero importanti i suoi e che, non per nulla, avevano permesso ai nerazzurri di piazzarsi sino a poco tempo fa al secondo posto della griglia generale di Serie A, ora occupato momentaneamente dalla Lazio di Maurizio Sarri. Ciò che ne fa di Lautaro Martinez uno dei migliori centravanti in circolazione, però, è quella sua voglia di non voler mollare, come si suol dire, una sola ‘briciola’ e di lottare su qualsiasi pallone.

Anche quando non timbra il proprio tesserino di giornata, il classe ’97 sa sempre e comunque come rendersi efficace per la propria squadra e prova a farlo, dunque, risultando utile anche in difesa. Caratteristiche che, difatti, non hanno lasciato indifferenti nemmeno all’estero. Fatta eccezione per il Tottenham e qualche altro club di Premier League che lo aveva già adocchiato in passato, infatti, c’è anche un’altra società, militante però nel campionato di Liga, che potrebbe finire ben presto finire per rivolgere all’Inter un’importante offerta di scambio con un proprio tesserato. Stiamo parlando dell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone.

Calciomercato Inter, possibile proposta di scambio da Madrid per Lautaro Martinez: nell’affare c’è Joao Felix

Reduce dall’essersi accasato in prestito al Chelsea nello scorso gennaio, non trovando particolari fortune sino ad ora, Joao Felix potrebbe finire, di conseguenza, per fare ritorno in quel di Madrid nel prossimo giugno, ma non per restarci fin troppo tempo.

Ad essere sinceri, infatti, il classe ’99 non rientra affatto nel progetto tecnico degli spagnoli. E’ vero, negli ultimi tempi si era fatto riferimento alla possibilità di un potenziale addio da parte di Simeone a fine stagione…Anche se, recentemente, è emerso fuori che il tecnico argentino, nonostante il contratto che andrà in scadenza a giugno 2024 assieme ai ‘Colchoneros’, potrebbe finire per restare ugualmente un altro anno dalle parti della Spagna.

Sarebbe proprio a quel punto, non a caso, che l’Atletico Madrid potrebbe finire per abbozzare un’offerta di scambio alla pari con Lautaro Martinez. Chiaramente, a questo potenziale scenario di mercato, l’Inter direbbe di no senza fin troppi indugi. Il ‘Toro’ non è per nulla da considerarsi in uscita e, in caso di suo addio forzato, arriverebbe a lasciare Milano solo ed esclusivamente di fronte ad una cifra monstre.

Peraltro, c’è anche il nodo legato all’ingaggio di Joao Felix. Il classe ’99 beneficia, da un po’ di tempo ormai, di uno stipendio che si aggira attorno ai 9 milioni di euro circa più bonus. Troppi per i nerazzurri