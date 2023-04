Asllani ancora fuori, Inzaghi ha scelto l’attacco: le probabili di Salernitana-Inter

La mossa del tecnico piacentino nel non inserire ancora una volta l’italo-albanese sorprende tutti, dentro Brozovic al suo posto. Davanti si rivede Lautaro

L’Inter ha il dovere di riscattare i tre ko consecutivi in campionato ed è per questo che, già nella giornata di oggi, ha l’obbligo di ritrovare i tre punti. Calcio d’inizio fissato alle ore 17 dove, ad attendere la squadra di Simone Inzaghi, ci sarà direttamente quella di Paulo Sousa in quel dell’Arechi’.

Pochi, pochissimi i dubbi per Simone Inzaghi quest’oggi: che, oltre a dover guardare al campionato, getta anche un occhio al match di Champions di martedì sera contro il Benfica. In difesa dovrebbe rivedersi de Vrij dal 1′ al fianco di Darmian, schierato ancora una volta da braccetto di destra, ed uno tra Bastoni e Acerbi (quest’ultimo scalerebbe a sinistra in caso di titolarità). Questo il terzetto difensivo che dovrebbe porsi dinanzi ad Onana.

L’altra sorpresa di giornata è quella di un’altra esclusione di Kristjan Asllani nell’undici titolare di partenza. Il tecnico piacentino lancerà, infatti, Brozovic lì in mediana, il quale resterà a supporto di Barella e Mkhitaryan. Altro gettone dal primo minuto per loro, visto e considerato anche l’infortunio di Calhanoglu. Sulle corsie laterali, invece, dovrebbero rivedersi Dumfries, mentre, resta vivo il ballottaggio tra Gosens e Dimarco, quest’ultimo sceso in campo anche nel match di Coppa Italia contro la Juve. In attacco, infine, dovrebbe rivedersi la Lu-La sin dall’inizio. Out ancora D’Ambrosio per squalifica e Skriniar e ‘Calha’ per infortunio. Fronte Salernitana ora.

Sousa pensa alla riconferma dell’undici titolare visto con lo Spezia: pssobile il tridente Candreva-Dia-Piatek

Il tecnico della Salernitana sembra orientato a voler riconfermare gli undici che sono scesi in campo sin dall’inizio nello scorso turno di Serie A contro lo Spezia al ‘Picco’. Viaggia, perciò, verso la riconferma in attacco anche l’ex Milan Krzysztof Piatek.

Tra i pali, fiducia ancora una volta ad Ochoa. Dinanzi a lui dovrebbe rivedersi il trio Daniliuc-Gyomber-Pirola, quest’ultimo girato in prestito ai campani proprio dall’Inter. A prendere il posto dell’ancora infortunato Mazzocchi dovrebbe essere, da punto e accapo, Sambia. Sull’out di sinistra viaggia anche Bradaric verso la riconferma. I due di centrocampo, invece, dovrebbero essere Coulibaly e Vilhena. Per quanto riguarda l’attacco, infine, Sousa sembra disposto a voler rilanciare il tandem d’attacco Candreva-Dia alle spalle di Piatek. Ancora out anche Crnigoj.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-INTER

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. All. Paulo Sousa

INTER (3-5-2):Onana; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Lautaro. All. Inzaghi

ARBITRO: Fabbri della sez. di Ravenna