Occhio al blitz della Juve: offerta all’Inter da 30 milioni

I bianconeri tentano il colpo in casa Inter per un big. Ecco in che maniera Allegri e i suoi proveranno a prendersi il coltello dalla parte del manico, la situazione

Complice la gravosa situazione economica che i nerazzurri stanno affrontando tutt’ora, in casa Inter nessuno può e deve, a malincuore, considerarsi incedibile. I primi ad esserne consapevoli di questo sono gli stessi Marotta e Ausilio, i quali dovranno fare i conti nella prossima estate con tutta una serie di situazioni alquanto complicate.

Ormai si sa, il primo nome che l’intera dirigenza nerazzurra ha individuato per poter fare cassa risale a quello di Denzel Dumfries: calciatore che, oltre ad aver disputato una stagione sotto i propri standard, dovrebbe venir ceduto a fronte di un’offerta attorno ai 25-30 milioni di euro. Così come lui, poi, gli altri due calciatori giunti ormai ai minimi rapporti assieme al resto della società sono, senz’alcun ombra di dubbio, Marcelo Brozovic e Joaquin Correa. Proprio quest’ultimo ha, infatti, deluso in pieno le aspettative, complice anche il prezzo per cui è stato pagato un solo anno e mezzo fa dai nerazzurri (circa 30 milioni per la precisione).

C’è da dirlo però: non sarà affatto facile piazzare ognuno di loro da qualsiasi altra parte, ma resta questo il piano che Marotta &co hanno già individuato per far sì che venga evitata la partenza di qualsiasi altro big. Recentemente, infatti, è emerso fuori anche il nome di Alessandro Bastoni. Momentaneamente, il classe ’99 ha il contratto che andrà in scadenza nel 2024 e questo ha fatto si che il calciatore venisse esposto agli assalti esteri. Di questi, c’è n’è uno che può giungere direttamente dalla A: stiamo parlando della Juventus, club che già in passato aveva compiuto qualche timido tentativo nei confronti dell’ex Atalanta e che, ora come ora, può tornare nuovamente all’attacco per il neo Campione d’Europa.

Calciomercato Inter, la Juventus torna a pensare a Bastoni: svelata la vera posizione dei nerazzurri

Come già anticipato nelle righe precedenti, il contratto in scadenza a giugno 2024 di Alessandro Bastoni è finito per ingolosire tutta una serie di squadre, Juventus inclusa.

Una volta giunti a questo punto, infatti, nel caso in cui Bastoni non dovesse aver ancora esteso la durata del proprio contratto assieme ai nerazzurri entro la fine di luglio, gli stessi bianconeri potrebbero anche finire per presentare un’offerta ufficiale all’Inter nei confronti del forte centrale ‘made in Italy’ (sempre ammesso che voglia restare in A). In tal senso, dopo aver già sondato il terreno per il diretto interessato – e complice anche la scadenza presente nel suo contratto – la Juventus potrebbe provare a farsi avanti con un’offerta, più che vantaggiosa per loro visto il valore reale del calciatore, da 30 milioni di euro circa.

C’è da essere realisti, però. L’Inter non è minimamente intenzionata a cedere il proprio pilastro difensivo, a maggior ragione ad una diretta concorrente e storica rivale come la ‘Vecchia Signora’. Peraltro, vista anche la buona volontà mostrata da parte di Bastoni, Marotta conta di chiudere per il suo rinnovo ancor prima dell’inizio dell’estate con la possibile intesa che può essere trovata attorno ai 6 milioni di euro con bonus inclusi.