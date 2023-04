Assalto con offerta irrifiutabile: l’Inter gli dice addio

Il Chelsea prepara l’assalto da 85 milioni. La cessione del calciatore costringe un altro club a puntare su un nuovo centrocampista. A rimetterci è l’Inter

Non sono bastati i 329 milioni di euro spesi dal Chelsea nel mercato di gennaio, i quali si sommano ai 281 spesi nella scorsa estate, per evitare l’esonero di Graham Potter avvenuto ad inizio settimana. Dopo un’attenta serie di riflessioni, Todd Boehly e i suoi hanno conseguentemente deciso di cacciare via il tecnico inglese e rispedirlo direttamente a casa prima del previsto.

L’ex Brighton aveva, infatti, messo piede in quel di Londra nello scorso settembre per via dell’esonero di Tuchel, il quale ha poi fatto meta negli scorsi giorni in quel di Monaco al posto di Nagelsmann, anche lui cacciato anticipatamente. Quanto a Potter, restano solamente 7 i successi raccolti in campionato al fianco degli inglesi: i quali si sommano, per il resto, ai 7 pareggi e alle altre 8 sconfitte accumulate in Premier…Che, a onor del vero, non hanno fatto nient’altro che peggiorare la situazione dei ‘Blues’ (momentaneamente piazzati all’undicesimo posto della classifica).

Una situazione alquanto deplorevole la loro se si pensa inoltre, come giusto che sia d’altronde, a tutti gli acquisti compiuti dall’intera dirigenza londinese in meno di un solo anno (oltre 15 per la precisione). Nonostante tutto ciò, però, il Chelsea ha chiaramente tutte le intenzioni di provare a migliorare la propria situazione, anche in vista del prossimo anno, ed è per questo che ha già individuato tutta una serie di osservati speciali su cui provare a mettere le mani tra qualche mese. Tra i tanti indiziati, c’è n’è uno che può giungere direttamente dalla Premier ed è proprio questo, non a caso, l’investimento che rischia seriamente di rovinare i piani dell’Inter.

Calciomercato Inter, il Chelsea torna all’assalto di Moises Caicedo: di conseguenza il Brighton può virare su Musah

Stando, infatti, a quanto emerge direttamente dalla Spagna, il Chelsea è pronto a tentare un nuovo assalto per Moises Caicedo: calciatore di attuale proprietà del Brighton che, nel caso in cui venisse ceduto, costringerebbe i ‘Seagulls’ ad andare alla ricerca immediata di un nuovo sostituto che potrebbe essere benissimo Yunus Musah del Valencia.

‘Fichajes.net’ riferisce, non a caso, che i ‘Blues’ sono pronti a mettere sul piatto un’offerta da 85 milioni di euro per il forte centrocampista ecuadoregno, diventato ormai un vero e proprio pilastro dell’undici titolare di Roberto De Zerbi e ricercato, inoltre, anche dal Liverpool. Nel caso in cui questo scenario dovesse seriamente andare in porto, il tecnico ‘made in Italy’ e i suoi, tenuto tra l’altro in forte considerazione dall’Inter per il dopo Inzaghi, potrebbero a quel punto andare all’assalto di Musah, ad oggi in forza al Valencia.

Quello del classe ’02 è un profilo che alletta fortemente i nerazzurri e su cui Ausilio e i suoi, ad essere sinceri, continuano a restare tutt’ora. Per il sì dei ‘Pipistrelli’ occorrono, come minimo, 20- 25 milioni di euro anche se, in caso di retrocessione in Serie B spagnola, questi ultimi potrebbero anche accontentarsi di una cifra inferiore. Ad ogni modo, questo è uno scenario che rischia, a tutti gli effetti, di rovinare i piani dell’Inter.